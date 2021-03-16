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Saúde

Com Covid-19, pai de Yudi Tamashiro sofre enfarte e é entubado: 'Muita batalha'

‘Ajudar os outros, às vezes, é mais fácil do que quando é para a gente’, desabafou o ex-apresentador do SBT

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2021 às 17:10
Yudi Tamashiro revelou que o pai, Nelson Tamashiro, sofreu infarto e pediu oração para os seguidores
Yudi Tamashiro revelou que o pai, Nelson Tamashiro, sofreu infarto e pediu oração para os seguidores Crédito: Instagram/ @yuditamashiro
O ex-apresentador do Bom Dia & Cia, no SBT, Yudi Tamashiro, revelou que seu pai sofreu um enfarte na noite desta segunda-feira, 15, em decorrência da Covid-19. Nelson Tamashiro, 56, precisou ser entubado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, interior de São Paulo.
Na manhã desta terça-feira, 16, Yudi compartilhou um vídeo no seu perfil no Instagram, em que ele aparece chorando e pedindo orações para os seguidores.
Segundo o cantor, o pai piorou e outros familiares também testaram positivo para a doença. "O estado do meu pai está pior. Essa noite ele teve um enfarte, está entubado. Minha mãe e minha irmã também estão com Covid".
"Estou fazendo toda correria para ajudar minha família. O que eu peço para vocês foi o que eu pedi quando a minha mãe estava com câncer: é só oração. Não estou fazendo esse vídeo para me promover", continuou ele.
"Aqueles que creem, orem pela minha família, por favor. Eu não sei o que Deus quer de mim, mas é muita batalha. Os enfermeiros vieram falar comigo que viram meu vídeo, viram eu falando de Deus... Ajudar os outros, às vezes, é mais fácil do que quando é para a gente", completou ele, muito emocionado.
Em maio de 2020, a avó de Yudi morreu em decorrência de complicações da Covid-19. Um tio do apresentador também chegou a ficar internado por conta da doença e se recuperou.

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