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Yudi Tamashiro nega ser gay, mas diz já ter se imaginado ficando com outros homens

Apresentador falou também sobre noitadas com muitas mulheres e bebidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 16:59

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 16:59

Yudi Tamashiro
Yudi Tamashiro Crédito: Instagram/yuditamashiro
Yudi Tamashiro, 27, relembrou a fase de sua vida na qual diz ter ido a casas de swing, bebido muito e conhecido muitas mulheres, chegando a dormir com dez em uma única noite. "As meninas se divertiam muito, mas a maioria das histórias nem lembro porque estava muito bêbado. Tive problemas com bebida, de beber todo dia, queria ficar muito louco até vomitar, desejava viver intensamente", recordou, negando já ter experimentado drogas.
Em entrevista ao canal do YouTube "Lisa, Leve e Solta", da jornalista Lisa Gomes, ele contou ainda que, apesar de ter vivido um período tão intenso, nunca se relacionou com outros homens. "Sempre tive contato com meninos que queriam ficar comigo. Teve uma noite que tentei me imaginar ficando com outro cara para entender e era algo que eu tinha um bloqueio", disse o apresentador.
Yudi revelou até mesmo uma história que viveu enquanto protagonizava "Mamonas, o Musical". "Alguns meninos ficavam com brincadeira de passar a mão e tal. Chamei o diretor, o elenco e falei 'não tenho preconceito com ninguém, até porque fui criado dentro de uma televisão e tem de tudo, mas eu não sou gay, não quero que passem a mão na minha bunda, podem brincar entre vocês, não me sinto confortável'".

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Ele conta que depois da atitude a convivência ficou muito saudável com toda a equipe. "É melhor jogar limpo". Foi com essa mesma sinceridade que ele respondeu se apresentaria o "Bom Dia e Cia" (SBT) novamente. "Voltaria só se fosse para zoeira, mas acho que não teria cabeça para fazer o que eu fazia, é como se eu estivesse voltando dez anos. Só se reformulassem o programa inteiro e fizessem um tipo de 'Programa Livre' com desenhos. Isso faria mais sentido para mim", pontuou.
No mês de dezembro, em entrevista ao F5, Yudi falou sobre sua conversão religiosa. "Não estou bebendo, não estou transando, não estou fazendo nada. Estou esperando a vontade de Deus. É isso que escolhi para minha vida, é isso que está me fazendo bem".

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