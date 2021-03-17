Cristiano, dupla de Zé Neto, diz que ele, filhos, sogra e mulher têm Covid

Cristiano (esquerda) faz dupla com Zé Neto Crédito: Instagram/ zenetoecristiano

O cantor Cristiano, 32, que faz dupla com Zé Neto, contou pelas redes sociais que ele, os dois filhos pequenos, a esposa e a sogra estão com o coronavírus. De acordo com o músico, a sogra é o caso mais grave, pois teve de ser internada.

"A Covid chegou na minha família. O vírus chegou ao meu lar através de outra pessoa que não culpo. Minha sogra está em quadro delicado e grave no hospital. A Paula [Vaccari, esposa] esta preocupada com a mãe dela. Não está sendo fácil", disse.

Tanto ele quanto os dois filhos, Pietra, 3, e Cristiano, 1, não têm sintomas. A mulher tem apenas dores no corpo, mas se recupera bem. "Tenho fé que dará tudo certo e que será só uma fase ruim. Eu optei por ficar dentro de casa para dar suporte a eles e também me contaminei", diz.

O sertanejo encerrou seu relato pedindo orações e pensamentos positivos para que todos fiquem bem. "Peço orações para a minha sogra e para a nossa família em si. Cuidado, gente, pois a coisa está muito feia. Hoje sinto na pele o quão o vírus abala uma família."

Em dezembro de 2020, a mãe do cantor sertanejo Cristiano morreu num hospital de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Zenaide Táparo estava internada na UTI após sofrer uma parada cardíaca.