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Saúde

Cristiano, dupla de Zé Neto, diz que ele, filhos, sogra e mulher têm Covid

Cantor pediu orações pela sogra que está internada

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2021 às 15:31
A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano
Cristiano (esquerda) faz dupla com Zé Neto Crédito: Instagram/ zenetoecristiano
O cantor Cristiano, 32, que faz dupla com Zé Neto, contou pelas redes sociais que ele, os dois filhos pequenos, a esposa e a sogra estão com o coronavírus. De acordo com o músico, a sogra é o caso mais grave, pois teve de ser internada.
"A Covid chegou na minha família. O vírus chegou ao meu lar através de outra pessoa que não culpo. Minha sogra está em quadro delicado e grave no hospital. A Paula [Vaccari, esposa] esta preocupada com a mãe dela. Não está sendo fácil", disse.
Tanto ele quanto os dois filhos, Pietra, 3, e Cristiano, 1, não têm sintomas. A mulher tem apenas dores no corpo, mas se recupera bem. "Tenho fé que dará tudo certo e que será só uma fase ruim. Eu optei por ficar dentro de casa para dar suporte a eles e também me contaminei", diz.
O sertanejo encerrou seu relato pedindo orações e pensamentos positivos para que todos fiquem bem. "Peço orações para a minha sogra e para a nossa família em si. Cuidado, gente, pois a coisa está muito feia. Hoje sinto na pele o quão o vírus abala uma família."

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Em dezembro de 2020, a mãe do cantor sertanejo Cristiano morreu num hospital de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Zenaide Táparo estava internada na UTI após sofrer uma parada cardíaca.
O quadro de saúde da mãe de Cristiano se tornou delicado desde que ela sofreu uma queda em casa, em outubro. Ela teve complicações e, na ocasião, já havia sofrido uma outra parada cardíaca. Os médicos conseguiram reanimá-la, mas ela continuou internada.

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