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Fitness

Zé Neto mostra perda de peso em foto sem camisa e impressiona

Sertanejo mudou alimentação e incrementou os exercícios físicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 08:55

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 08:55

Zé Neto compartilha foto bem mais magro
Zé Neto compartilha foto bem mais magro Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram
O cantor Zé Neto, dupla com Cristiano, está feliz com sua nova rotina de treinos e alimentação. Nesta segunda-feira (26), o sertanejo compartilhou em seu Instagram uma foto sem camisa para mostrar sua perda de peso. 
Em seus Stories, Zé Neto disse que contou com a ajuda de um inibidor de apetite para "fechar a boca". Orgulhoso do resultado, ele postou a foto do antes e depois da mudança no estilo de vida.

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Esta é a quarta vez que o sertanejo vira assunto nas redes sociais. Em maio, Zé Neto se tornou pai e ganhou ainda mais o coração dos fãs ao mostrar Angelina. No mês seguinte, o cantor contraiu a Covid-19 e deixou os fãs assustados apesar dos sintomas leves.
Mas a maior polêmica foi quando o cantor postou uma foto de suas férias, que foi barrada pelo Instagram, em setembro. Apesar da frase motivacional na publicação - "Plante amor no coração de alguém, diga mais eu te amo e menos eu também" -, o que chamou a atenção foi o volume na sunga de praia do sertanejo. Os internautas não perdoaram e tudo virou piada nas redes sociais.

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