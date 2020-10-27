Zé Neto mostra perda de peso em foto sem camisa e impressiona

Zé Neto compartilha foto bem mais magro Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram

O cantor Zé Neto, dupla com Cristiano, está feliz com sua nova rotina de treinos e alimentação. Nesta segunda-feira (26), o sertanejo compartilhou em seu Instagram uma foto sem camisa para mostrar sua perda de peso.

Em seus Stories, Zé Neto disse que contou com a ajuda de um inibidor de apetite para "fechar a boca". Orgulhoso do resultado, ele postou a foto do antes e depois da mudança no estilo de vida.

Esta é a quarta vez que o sertanejo vira assunto nas redes sociais. Em maio, Zé Neto se tornou pai e ganhou ainda mais o coração dos fãs ao mostrar Angelina. No mês seguinte, o cantor contraiu a Covid-19 e deixou os fãs assustados apesar dos sintomas leves.