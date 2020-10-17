Mãe de Cristiano, dupla de Zé Neto, sofre parada cardíaca e está internada

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano Crédito: Instagram/ zenetoecristiano

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano tinha uma live marcada para sexta-feira (16), às 20h30, mas adiou o evento por causa do estado de saúde da mãe de Cristiano, Zenaide Táparo.

A transmissão ao vivo foi remarcada para domingo (18), às 20h, e contará com participação de Maiara e Maraisa. O show virtual será exibido nos "canais das duas duplas", segundo a assessoria de imprensa de Zé Neto e Cristiano.

Zé Neto afirmou que, após sofrer uma queda na madrugada de quinta-feira, 15, Zenaide foi levada para um hospital e está internada na unidade de tratamento intensivo (UTI) em São José do Rio Preto. "Ela já vinha de uma cirurgia da coluna e teve algumas complicações maiores. Foi levada para o hospital, lá ela teve uma parada, os médicos reanimaram", relatou o cantor em vídeo publicado no Instagram.