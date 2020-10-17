Mãe de Jorge, da dupla com Mateus, defende filho após críticas por namoro

Jorge (esquerda) e Mateus (direita) Crédito: Divulgação

Após o anúncio da gravidez de Rachel Boscatti, namorada do cantor Jorge Barcelos -da dupla Jorge e Mateus-, o ex-cunhado do sertanejo e ex-namorado de Rachel, Pedro Freitas, fez uma publicação com acusações e ofensas ao casal.

Inconformada, Genô Barcelos, mãe de Jorge, se manifestou na postagem em defesa do filho.

Pedro publicou uma foto com Rachel parabenizando-a, com ironia, pela gestação. O irmão de Ina Freitas, ex-mulher de Jorge, disse ainda que gostaria de encontrar o cantor com a nova companheira.

"Bem que ja falei pra Geno e pra Patiele uma vez que o Jorge nao tem berco, mas ele e o supercorreto, dono da razao, que deveria mostrar a cara e ser homem para enfrentar a vida de verdade. Ele sabe meu numero e queria encontrar voces dois juntos", escreveu.

O texto inclui o número de telefone de Pedro, que se dispôs a falar mais sobre o assunto.