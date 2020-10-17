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Mãe de Jorge, da dupla com Mateus, defende filho após críticas por namoro

Na resposta ao post, Genô Barcelos, mãe de Jorge, se manifestou na postagem em defesa do filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 18:37

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 18:37

Jorge e Mateus
Jorge (esquerda) e Mateus (direita) Crédito: Divulgação
Após o anúncio da gravidez de Rachel Boscatti, namorada do cantor Jorge Barcelos -da dupla Jorge e Mateus-, o ex-cunhado do sertanejo e ex-namorado de Rachel, Pedro Freitas, fez uma publicação com acusações e ofensas ao casal.
Inconformada, Genô Barcelos, mãe de Jorge, se manifestou na postagem em defesa do filho.
Pedro publicou uma foto com Rachel parabenizando-a, com ironia, pela gestação. O irmão de Ina Freitas, ex-mulher de Jorge, disse ainda que gostaria de encontrar o cantor com a nova companheira.
"Bem que ja falei pra Geno e pra Patiele uma vez que o Jorge nao tem berco, mas ele e o supercorreto, dono da razao, que deveria mostrar a cara e ser homem para enfrentar a vida de verdade. Ele sabe meu numero e queria encontrar voces dois juntos", escreveu.
O texto inclui o número de telefone de Pedro, que se dispôs a falar mais sobre o assunto.
Na resposta ao post, Genô Barcelos defendeu o filho e deu um conselhos a Pedro. "Dei a ele educação, amor, carinho e atenção. Se ele se tornou quem é hoje é porque teve base. Base essa bem sólida. Você deveria aprender algumas coisas com ele. Permanecer em silêncio seria um ótimo começo. Dê paz ao meu filho para que ele siga a vida pela qual optou", escreveu.

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