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Mesversário

Zé Neto e Natália Toscano celebram quinto mês de Angelina com tema Fazendinha

Zé Neto e Natália estão juntos há 11 anos e são casados no civil desde 2016. Em novembro de 2019, os dois se casaram em uma cerimônia religiosa na igreja São Luiz Gonzaga, SP

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 07:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 07:46
Tema Do quinto mesversário da segunda filha do casal foi Fazendinha
Tema do quinto mesversário da segunda filha do casal foi Fazendinha Crédito: Reprodução/ Instagram @nataliaftoscano
O sertanejo Zé Neto, dupla com Cristiano, e a influenciadora Natália Toscano comemoraram neste domingo (18) o quinto mesversário da segunda filha do casal, Angelina. O tema desse mês foi Fazendinha com decoração de vaquinha.
Primeiro filho do casal, José Filho, 3, também estava presente e se divertiu muito. "Cinco meses da nossa 'goda' com tema muito fofo de fazendinha. José Filho inclusive nesse momento estava brincando na terra (risos)", declarou Toscano nas redes sociais. A comemoração aconteceu no sítio da família, no interior de São Paulo.
Os dias de descanso na Costa do Sauípe (BA) tiveram uma repercussão imprevisível em setembro para Natália Toscano. A influenciadora digital se viu no olho do furacão após o Instagram bloquear fotos nos perfis dela e do marido, o cantor Zé Neto (dupla de Cristiano), na praia.
Internautas repararam que o volume na sunga do sertanejo estava muito evidenciado. Após análise mais criteriosa, a rede social voltou a liberar as fotos. Mas aí as imagens já tinham virado meme.
"Foi totalmente insperado", contou Natália ao F5. "Não passou pela minha cabeça que ia ter essa repercussão. Era uma foto normal, de um casal na praia. Achamos bonita e subimos no Instagram."
Zé Neto e Natália estão juntos há 11 anos e são casados no civil desde 2016. Em novembro de 2019, os dois se casaram em uma cerimônia religiosa na igreja São Luiz Gonzaga, em Cedral, cidade próxima a São José do Rio Preto (SP), no interior paulista.

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