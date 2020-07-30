AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Polêmica

Cantor Zé Neto pede desculpas após fazer encontro com 'turma da Covid'

Sertanejo disse que comentário foi infeliz e feito em um 'momento de ignorância'

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:27
Sertanejo Zé Neto, que teve Covid-19
Sertanejo Zé Neto, que teve Covid-19 Crédito: Instafgram/zenetoecristiano
Zé Neto, da dupla com Cristiano, publicou nesta quarta-feira (29) um vídeo com um pedido de desculpas. Na terça-feria (28), ele havia causado controvérsia nas redes sociais por causa de um encontro com vários amigos, todos sem máscara.
Na ocasião, o cantor sertanejo, que havia compartilhado imagens da reunião nas próprias redes sociais, chegou a debochar das críticas que imaginou que receberia. "Para evitar os 'mimizentos', todo mundo vai perguntar: 'Por que vocês estão sem máscara?'. É porque todo mundo já pegou Covid. É a turma da Covid", afirmou.
Após ser detonado nas redes sociais, ele mudou o posicionamento e admitiu que estava errado. "Passando aqui primeiramente para pedir desculpas pelo post infeliz que eu fiz em um momento de ignorância, achando que quem já pegou Covid não pega de novo", disse. "Até que fui orientado que realmente quem pegou está sujeito a pegar de novo, acabei falando merda."

Veja Também

Zé Neto testa positivo para covid-19 e pede a fãs que tenham cuidado

Wanessa Camargo revela que ela, Marcus Buaiz e os filhos já tiveram Covid

Diagnosticado com Covid-19, morre o apresentador Rodrigo Rodrigues, do SporTV

"Estou aqui para pedir desculpas humildemente para vocês", afirmou. "Vocês sabem como eu sou, uma pessoa que só gosta de levar alegria, que só gosta de ajudar as pessoas."
No final de junho, o cantor anunciou que tinha testado positivo para a Covid-19. Ele procurou atendimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior paulista, onde mora, após apresentar sintomas leves, como tosse, espirro e febre.
"Fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa no pior estágio sofre. Meu pai foi assintomático. Queria até ter falado antes para vocês, mas meu estado de saúde não permitiu. Quero agradecer pelas palavras de conforto", chegou a dizer o cantor quando estava ainda em recuperação.
Em julho, ele divulgou imagens da reação do filho quando ele retornou para casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Centro de Desenvolvimento da CBF, na Serra
Centro de Desenvolvimento da CBF, no Espírito Santo, será inaugurado no fim de julho
Flávio Bolsonaro com Mourão, o Sicário de Daniel Vorcaro
Site publica foto de Flávio Bolsonaro com Sicário de Daniel Vorcaro
Câncer de boca
Os principais sinais de alerta sobre o câncer de boca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados