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Luto

Diagnosticado com Covid-19, morre o apresentador Rodrigo Rodrigues, do SporTV

Apaixonado por esporte e música, apresentador fez amigos por onde passou e conquistou uma legião de admiradores com bom humor e competência. Morte foi confirmada pelo Hospital Unimed Rio no início da tarde desta terça-feira (28)

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 12:55
Rodrigo Rodrigues no Troca de Passes
Rodrigo Rodrigues era um dos principais apresentadores do canal esportivo SporTV e morreu aos 45 anos Crédito: Reprodução/Instagram
Morreu nesta terça-feira (28), aos 45 anos, o jornalista, músico e escritor Rodrigo Rodrigues. Ele teve diagnóstico de Covid-19 e estava internado desde o último sábado (25) no Hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro. Um dos principais apresentadores do SporTV e eventual substituto de Felipe Andreoli no "Globo Esporte", da TV Globo, ele recebeu diagnóstico de Covid-19 na primeira quinzena de julho. O próprio hospital comunicou o falecimento em nota divulgada à imprensa. 

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Após sentir-se mal no último sábado (25), RR, como era chamado, teve complicações devido a uma cirurgia para controlar uma trombose venosa cerebral (TVC) e não resistiu. A confirmação da morte foi anunciada no programa SportTV News, da SporTV, no começo desta tarde.
Rodrigo Rodrigues nasceu no Rio e fez carreira em diversos canais de televisão, como TV Cultura, SBT, ESPN Brasil, Band, Gazeta e Esporte Interativo. No SporTV, ele comandou programas como "Troca de passes", "Redação SporTV", "SporTV News", "Tá na Área" e "Seleção SporTV", além de ancorar o "Globo Esporte" em esquema de plantão aos sábados na TV aberta. Na ESPN Brasil, ele foi o primeiro apresentador do "Resenha ESPN", um dos mais conceituados programas do gênero.
Além do esporte, o jornalista também trabalhou na área cultural, em programas como "Vitrine", da TV Cultura, "5 Discos", da Gazeta, e "Cor de Rosa", do SBT. Ainda lançou livros: "As Aventuras da Blitz", sobre a trajetória do grupo musical comandado por Evandro Mesquita, e "London London", um guia para conhecer Londres de metrô.
Rodrigo Rodrigues
O apresentador do canal Sportv Rodrigo Rodrigues estava internado na UTI de um hospital particular do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Sportv
O apresentador de TV também se notabilizou na música. Ele era guitarrista da banda "The Soundtrackers", que toca apenas trilhas sonoras do cinema, e chegou a se apresentar no quadro "Ding Dong", do "Domingão do Faustão". Ele também trabalhou como locutor e apresentador da Rádio Globo em São Paulo.
"Comecei desenhando, passei para o violão e aí, quando eu achava que ia ser professor de artes e tocar na noite, fiz um teste acidental e virei apresentador. E não parei mais, faz 25 anos isso", disse, em março.
Em nota oficial, o hospital Unimed Rio confirmou a morte do apresentador. Leia abaixo na íntegra:
O Hospital Unimed-Rio informa, com pesar, que, após a realização de protocolo de avaliação na manhã desta terça-feira, foi atestada morte encefálica no paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues. O paciente encontrava-se em estado grave e coma induzido, em unidade de terapia intensiva, desde o último domingo, 26/07, após ter sido submetido a procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de uma trombose venosa cerebral. Rodrigo havia dado entrada na emergência da nossa unidade no sábado, 25/07, com quadro grave e diagnóstico prévio de Covid-19. Toda a equipe do Hospital Unimed-Rio se solidariza com familiares, amigos e admiradores do trabalho de Rodrigo Rodrigues. 
Paulo Henrique Ribeiro Bloise - Diretor Médico
Com informações dos portais Globoesporte.com, Lancenet e UOL Esportes

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