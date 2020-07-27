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Na UTI

Apresentador Rodrigo Rodrigues passa por cirurgia e segue internado no Rio

Anteriormente diagnosticado com Covid-19, apresentador teve confirmada trombose venosa cerebral e precisou ser submetido a um procedimento para aliviar pressão intracraniana. Ele segue internado e em coma induzido

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 09:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 09:54
Rodrigo Rodrigues
O apresentador do canal Sportv Rodrigo Rodrigues está internado na UTI de um hospital particular do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Sportv
Apresentador do Troca de Passes, do SporTV, Rodrigo Rodrigues foi submetido a uma cirurgia neste domingo (26) e continua internado em coma induzido na UTI do Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro, segundo informações do portal UOL Esportes

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Apresentador do Sportv Rodrigo Rodrigues é internado em UTI com Covid-19

Anteriormente diagnosticado com Covid-19, Rodrigo teve confirmada trombose venosa cerebral e precisou passar pela intervenção cirúrgica para aliviar a pressão intracraniana, de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital.

BOLETIM MÉDICO

O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues deu entrada em nossa emergência na noite do último sábado, 25/07/2020, apresentando como sintomas cefaleia, vômitos e desorientação, além de possuir diagnóstico prévio de Covid-19. Após a confirmação de trombose venosa cerebral, foi realizado, neste domingo, 26/07/2020, um procedimento para diminuição da pressão intracraniana. Neste momento, encontra-se sedado e internado na unidade de terapia intensiva.
Paulo Henrique Ribeiro Bloise, Diretor Médico."

NOTA DA GLOBO

O apresentador Rodrigo Rodrigues está internado no hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro, com todo o apoio e acompanhamento da Globo. Rodrigo teve diagnóstico confirmado de COVID-19 há cerca de 15 dias e estava em casa - afastado do trabalho - desde então. As informações médicas sobre o caso serão fornecidas pelo hospital.
Apresentador do Grupo Globo desde janeiro de 2019, Rodrigo Rodrigues tem passagens por diversas emissoras de televisão. Trabalhou no SBT, TV Cultura, TV Gazeta e Band entre as emissoras abertas. Virou apresentador esportivo em 2011, quando foi contratado pela ESPN Brasil para comandar a edição noturna do "Bate-Bola".
Com informações dos portais Globoesporte .com e UOL Esportes 

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