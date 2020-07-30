Wanessa Camargo revela que ela, Marcus Buaiz e os filhos já tiveram Covid

A cantora Wanessa Camargo, que recentemente "se despediu" por tempo determinado da mansão em que vai ficar até janeiro de 2021 na Serra, no Espírito Santo, revelou que já teve contato com o novo coronavírus. Além dela, o marido, Marcus Buaiz, e os filhos também já contraíram a Covid-19.
De acordo com a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo, o contágio foi bem no início da pandemia, mais ou menos em março. "Eu, meus filhos e o Marcus contraímos o coronavírus bem no comecinho da pandemia, no início de março", declarou a cantora que está isolada em uma fazenda no interior de Goiás. "As crianças tiveram sintomas de resfriado, meu esposo teve um pouquinho de febre e eu fiquei um pouco mal", disse ela, em bate-papo com Pedro Bial no Conversa com Bial, na Globo.
"Confesso que fiquei um pouquinho assustada, pois tive muita sinusite e dores no corpo, mas eu ainda não sabia que era o 'corona'. Não cheguei a ter falta de ar e nem coisas mais graves, mas cheguei a ir ao médico e a ouvir o pulmão chiando. Foram 15 dias assim", explicou.