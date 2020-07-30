Wanessa Camargo revela que ela, Marcus Buaiz e os filhos já tiveram Covid

O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, com os filhos, José Marcus e João Francisco, no quintal de mansão de luxo da Serra (ES)

"Confesso que fiquei um pouquinho assustada, pois tive muita sinusite e dores no corpo, mas eu ainda não sabia que era o 'corona'. Não cheguei a ter falta de ar e nem coisas mais graves, mas cheguei a ir ao médico e a ouvir o pulmão chiando. Foram 15 dias assim", explicou.