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Passaram temporada no ES

Wanessa Camargo revela que ela, Marcus Buaiz e os filhos já tiveram Covid

Cantora, o marido e os filhos passaram temporada em mansão de luxo do Espírito Santo e seguiram para a fazenda da família Camargo recentemente

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 08:27
O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, com os filhos, José Marcus e João Francisco
O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, com os filhos, José Marcus e João Francisco, no quintal de mansão de luxo da Serra (ES) Crédito: Arquivo pessoal
A cantora Wanessa Camargo, que recentemente "se despediu" por tempo determinado da mansão em que vai ficar até janeiro de 2021 na Serra, no Espírito Santo, revelou que já teve contato com o novo coronavírus. Além dela, o marido, Marcus Buaiz, e os filhos também já contraíram a Covid-19
De acordo com a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo, o contágio foi bem no início da pandemia, mais ou menos em março. "Eu, meus filhos e o Marcus contraímos o coronavírus bem no comecinho da pandemia, no início de março", declarou a cantora que está isolada em uma fazenda no interior de Goiás. "As crianças tiveram sintomas de resfriado, meu esposo teve um pouquinho de febre e eu fiquei um pouco mal", disse ela, em bate-papo com Pedro Bial no Conversa com Bial, na Globo

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"Confesso que fiquei um pouquinho assustada, pois tive muita sinusite e dores no corpo, mas eu ainda não sabia que era o 'corona'. Não cheguei a ter falta de ar e nem coisas mais graves, mas cheguei a ir ao médico e a ouvir o pulmão chiando. Foram 15 dias assim", explicou. 
O clã Camargo Buaiz deve voltar ao Espírito Santo no dia 8 de dezembro. No Estado, devem ficar até o dia 6 de janeiro de 2021, conforme já adiantou a Coluna Pedro Permuy, de A GAZETA

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