Em Vitória, Felipe Araújo brinca de 'Cabeleileila Leila' com o filho

Felipe Araújo amanheceu em Vitória, no Espírito Santo, nesta quarta (29), como adiantou a Coluna Pedro Permuy, de A GAZETA, na mesma data. Pouco tempo depois de posar com personal em academia da capital capixaba, o sertanejo surgiu em seu Instagram ao lado do filho brincando de "Cabeleileila Leila", um meme que tomou conta das redes sociais no último dia.
No post feito na rede social de fotos, o artista escreveu: "Dica de como prender a atenção do seu filho quando ele estiver chorando à toa". E usou a hashtag #CabeleileilaLeila. Na postagem, Felipe ainda colocou uma segunda imagem, que dava zoom na tela do celular, e mostrava com mais nitidez os personagens do meme.
Nos comentários, os fãs rasgaram elogios para o cantor, que depois de meses sem ver o herdeiro conseguiu uma brecha para visitar o pequeno Miguel Marchezi Araújo com segurança mesmo em meio à pandemia do coronavírus. "Até o Miguel! Lindos", disse um internauta. Outro seguidor observou: "Melhor momento do dia, né?".