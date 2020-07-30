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Em Vitória, Felipe Araújo brinca de 'Cabeleileila Leila' com o filho

Cantor sertanejo veio ao Espírito Santo só para visitar o filho, Miguel Marchezi Araújo, fruto de seu rápido relacionamento com a capixaba Carol Marchezi

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 08:19
O músico Felipe Araújo segura o filho, Miguel Marchezi Araújo, durante cerimônia de batizado em Vitória, no Espírito Santo
O músico Felipe Araújo segura o filho, Miguel Marchezi Araújo, durante cerimônia de batizado em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Wanderson Lopes
Felipe Araújo amanheceu em Vitória, no Espírito Santo, nesta quarta (29), como adiantou a Coluna Pedro Permuy, de A GAZETA, na mesma data. Pouco tempo depois de posar com personal em academia da capital capixaba, o sertanejo surgiu em seu Instagram ao lado do filho brincando de "Cabeleileila Leila", um meme que tomou conta das redes sociais no último dia. 
No post feito na rede social de fotos, o artista escreveu: "Dica de como prender a atenção do seu filho quando ele estiver chorando à toa". E usou a hashtag #CabeleileilaLeila. Na postagem, Felipe ainda colocou uma segunda imagem, que dava zoom na tela do celular, e mostrava com mais nitidez os personagens do meme. 

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Nos comentários, os fãs rasgaram elogios para o cantor, que depois de meses sem ver o herdeiro conseguiu uma brecha para visitar o pequeno Miguel Marchezi Araújo com segurança mesmo em meio à pandemia do coronavírus. "Até o Miguel! Lindos", disse um internauta. Outro seguidor observou: "Melhor momento do dia, né?". 

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Ainda de acordo com a coluna, Felipe veio ao Estado acompanhado da mãe e da irmã, que inclusive é madrinha de batismo de seu filho

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