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Luto na música

Morre cantor gospel de 23 anos vítima de complicações da Covid-19

Esdras Gondim recebeu o diagnóstico do coronavírus há poucos dias, mas não suportou doenças secundárias causadas pela infecção agressiva

Publicado em 18 de Março de 2021 às 08:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2021 às 08:43
O cantor gospel Esdras Gondim
O cantor gospel Esdras Gondim Crédito: Reprodução/Instagram @vocal_livre
O cantor gospel Esdras Gondim morreu nesta quarta-feira (17) vítima de complicações ocasionadas pela Covid-19 aos 23 anos de idade. 
O artista foi diagnosticado com o vírus há poucos dias, mas não resistiu a doenças secundárias causadas pela infecção, que foi bastante agressiva. A bande de que Esdras era integrante, a Vocal Livre, anunciou a notícia pelo Instagram. 
"A família Vocal Livre está de luto. Na manhã desta quarta, 17 de março, poucas horas antes do sol nascer, o nosso tenor Esdras Gondim faleceu em decorrência de complicações da Covid-19. Nós gostaríamos muito de estar presencialmente ao lado da Le e outros familiares. A impossibilidade de um abraço consolador deixa o cenário ainda mais cinza", começou. 

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E o comunicado continuou: "Contudo, neste momento de tristeza e respeitando o luto da família, o Vocal queria lembrar das notas de alegria que o Esdras emitiu contagiando a cada um de nós que fomos atingidos por sua vida. Por meio de letras, canções e atitudes, ele refletia luz e transbordava paz. É com carinho que levaremos no nosso coração algo da vida do Esdras que, sem dúvida, valeu a pena ser. Hoje, não podemos nos unir em um abraço, mas podemos nos unir com as mãos em oração. Foi a poucas horas do nascer do sol que o Deda nos deixou, mas nossa esperança é de revê-lo quando o o Sol da justiça aquecer os nossos corações na manhã da ressurreição".

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