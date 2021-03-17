Boninho elogia Ana Clara e diz que ela merece mais destaque

A ex-BBB Ana Clara apresenta o "RedeBBB", um programa com os melhores momentos do reality show Crédito: Instagram/@anaclarac

Boninho, 59, diretor do Big Brother Brasil (Globo), usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (17) para elogiar a apresentadora Ana Clara Lima, 23, que comanda o RedeBBB, após ela entrevistar o rapper Projota, o sexto eliminado do reality com 91,89%.

"Essa menina está merecendo mais espaço. Está dominando, Ana Clara", escreveu Boninho com emojis de palmas no Twitter. Feliz com o elogio, a apresentadora respondeu. "Hehehe chefe, 3h da manhã e você me manda uma dessas? Como eu durmo agora? Obrigada".

Antes de comandar o programa, Ana Clara apresentou o programa Vídeo Show (Globo) e retornou em 2018 ao Big Brother Brasil, programa que a revelou, para ser repórter do reality ao lado das também ex-BBBs Vivian Amorim e Fernanda Keulla.

Ana Clara ficou conhecida ao participar do BBB 18 ao lado do pai, Ayrton Lima, ficando em terceiro lugar. Na edição que ela participou a vencedora foi Gleici e o segundo lugar ficou para Kaysar.

Nem sempre vencer o Big Brother Brasil é o melhor prêmio que pode-se tirar do reality show da Globo. Muitos ex-participantes, assim como Ana Clara, fizeram tanto sucesso dentro da casa que, mesmo não tendo vencido o programa, são hoje mais lembrados do que os próprios vencedores de suas edições.

Tradicionalmente formado por um elenco de anônimos, com exceção da 20ª temporada, que recebeu convidados do mundo dos holofotes, o BBB foi responsável por mostrar ao mundo personalidades como Sabrina Sato, 39, Juliana Alves, 38, e Grazi Massafera, 38, que estão atualmente no ramo televisivo.

Da edição mais recente do BBB, a vencedora Thelma Assis, 36, passou a participar de um quadro no É De Casa (Globo) e conquistou seu próprio programa, o Triangulando, para o YouTube. Participantes que entraram na casa já com alguma fama também conseguiram alcançar ainda mais suas carreiras. Foi o caso do ator Babu Santana, 41, a influenciadora Rafa Kalimann, 27, e as cantoras Gabi Martins, 24, e Manu Gavassi, 28.