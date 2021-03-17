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'BBB 21': Boninho anuncia que Faustão irá receber eliminados

O primeiro a participar da nova dinâmica será Projota, eliminado desta semana com 91,87% dos votos

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2021 às 15:32
O apresentador do Domingão do Faustão, Fausto Silva
O apresentador do Domingão do Faustão, Fausto Silva Crédito: Globo/Victor Pollak
Fausto Silva irá receber todos os eliminados do Big Brother Brasil 21 para entrevista no Domingão do Faustão. O diretor do BBB 21, Boninho, anunciou que a nova dinâmica acontece a partir do próximo domingo, dia 21, com Projota. O rapper foi eliminado nesta terça-feira, 16, com 91,87% dos votos.
O comunicado foi feito pelo diretor do reality show da Globo por meio de um post em seu perfil do Instagram na madrugada desta quarta-feira, 17. "Até o Faustão está ligado de novo no BBB. Quer fazer uma pergunta para o eliminado todo domingo? Entra no GShow/Domingaodofaustao", escreveu ele.
Ao ser questionado por um seguidor se somente Projota seria beneficiado com a mudança, o diretor explicou que todos os brothers eliminados marcarão presença no programa dominical a partir de agora.
O Domingão do Faustão costumava receber todos os participantes que saíam do reality até 2015. A partir do ano seguinte, os ex-BBBs passaram a tomar café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você.
Porém, Karol Conká, recordista em rejeição de todas as edições, participou do Domingão em 28 de fevereiro, após sua eliminação. Em sua entrevista ao Faustão, a rapper revelou que "se pudesse voltar, teria entrado com tratamento psiquiátrico". A participação de Karol gerou polêmica sobre os privilégios da artista com a Globo. Nego Di, outro eliminado desta temporada com recorde de rejeição, chegou a dar entrevista dizendo que foi prejudicado no tratamento da emissora após sua saída do reality.

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