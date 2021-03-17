'BBB 21': Boninho anuncia que Faustão irá receber eliminados

O apresentador do Domingão do Faustão, Fausto Silva Crédito: Globo/Victor Pollak

Fausto Silva irá receber todos os eliminados do Big Brother Brasil 21 para entrevista no Domingão do Faustão. O diretor do BBB 21, Boninho, anunciou que a nova dinâmica acontece a partir do próximo domingo, dia 21, com Projota. O rapper foi eliminado nesta terça-feira, 16, com 91,87% dos votos.

O comunicado foi feito pelo diretor do reality show da Globo por meio de um post em seu perfil do Instagram na madrugada desta quarta-feira, 17. "Até o Faustão está ligado de novo no BBB. Quer fazer uma pergunta para o eliminado todo domingo? Entra no GShow/Domingaodofaustao", escreveu ele.

Ao ser questionado por um seguidor se somente Projota seria beneficiado com a mudança, o diretor explicou que todos os brothers eliminados marcarão presença no programa dominical a partir de agora.

O Domingão do Faustão costumava receber todos os participantes que saíam do reality até 2015. A partir do ano seguinte, os ex-BBBs passaram a tomar café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você.