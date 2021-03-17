Reality show

BBB 21: Projota diz que Carla gosta mais de Arthur e que relação deles não é de amor

Rapper afirma que não há amor na relação entre Arthur e Carla Diaz

Publicado em 17 de Março de 2021 às 14:45

Agência FolhaPress

BBB 21: Anjo da semana, Projota imunizou Arthur
Projota se surpreendeu no programa Ana Maria Braga ao saber que ele, Carla e Arthur foram vistos como um triângulo amoroso dentro do BBB 21. Para o rapper, o que existe entre o instrutor de crossfit e a atriz não é uma relação amorosa.
"Quando fala amorosa, eu penso em amor. Tinha dia que eles não davam nem bom dia um para outro", afirmou o rapper. "Mas isso acontece em casamento também", rebateu Ana Maria.
Projota afirmou também acreditar que Carla gosta mais de Arthur do que ele dela.
Eliminado do BBB 21 com alta rejeição, Projota afirmou ainda que se arrepende de ter dito dentro do programa que, mesmo fora da casa, faria campanha pela saída de Fiuk. "Me arrependo muito, muito, muito".

Veja Também

'Se eu não viesse, talvez nunca aprenderia com erros que cometi', diz Projota

"BBB 21": Projota é eliminado com 91,89% dos votos

"BBB 21": Projota sai, Arthur desaba e Carla o consola: "Sou o próximo"

Em conversa com Ana Maria Braga no Mais Você, o rapper afirmou que tomou um susto quando saiu do reality e viu as pessoas de máscara. Segundo ele, dentro do BBB, os brothers pensam que a vacinação contra Covid-19 já está mais adiantada, e a pandemia sob controle.
Ao ser informado da situação trágica do Brasil, com os hospitais lotados e perto do colapso, Projota afirmou: 'Diante de tudo isso, como vou pensar em algo assim [fazer campanha contra Fiuk]?
Ele também afirmou que sabe ter errado ao longo de sua participação no reality. "O meu erro foi achar que eu estava sempre certo. Essa foi a minha ruína", afirmou.

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

