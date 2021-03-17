"BBB 21": Projota é eliminado com 91,89% dos votos

Acabou o jogo para o cantor Projota no "BBB 21". O artista foi eliminado do reality da Globo na noite desta terça-feira (16) com 91,89% dos votos.
No discurso de eliminação, o apresentador Tiago Leifert reforçou que o público não esquece de tudo o que os confinados fazem no jogo.
"Ontem a gente viu o quanto é difícil pra vocês enxergar o jogo. Não que estivesse tudo errado, mas como vocês só veem fragmentos, vocês criam distorções enormes (...) No Big Brother o tempo trabalha contra vocês, quanto mais tempo passa e você não olha pro problema, ele se enterra e você só vai descobrir quando for conversar com a Ana Maria Braga. O público não esquece algumas coisas, o eliminado de hoje é o Projota", alertou.
O rapper foi indicado ao paredão pelo líder Fiuk. Nesta semana, os três participantes mais votados da casa também foram para a berlinda, mas concorreram na prova bate e volta. Com isso, Thaís e Pocah eram as outras duas emparedadas da semana e Gilberto se salvou.