Léo Santana e Lore Improta anunciam gravidez pelas redes sociais

O cantor Leo Santana e a esposa, a dançarina Lore Improta Crédito: Reprodução/Instagram @loreimprota

O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta usaram suas redes sociais nesta terça-feira, 16, para anunciar que esperam seu primeiro filho. O casal oficializou a união dia 20 de fevereiro em Salvador, na Bahia, e agora revelaram a gravidez.

"Família, estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo pra vocês. Ainda bem que esse dia chegou: Tem Baby GG na área! Isso mesmo, grávidos!", escreveu o cantor na legenda da foto em que está beijando a barriga da mulher.