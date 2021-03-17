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Juliette e Fiuk são os mais populares do "BBB 21" pela 2ª semana

Outros participantes estão caindo no ranking. Sarah, que tinha chegado a terceira colocação há algumas semanas, é agora a sétima posição na lista de popularidade

Publicado em 17 de Março de 2021 às 08:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2021 às 08:31
BBB 21: a sister Juliette na sala da casa
BBB 21: a sister Juliette na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Não há dúvidas de que a semana foi movimentada no Big Brother Brasil 21. Teve paredão falso, prova de resistência e muita lavação de roupa suja. Apesar disso, nada mudou no ranking de popularidade digital, pelo menos no topo dele.
A advogada e maquiadora Juliette Freire, 31, continua na liderança, seguida pelo ator e cantor Fiuk, 30, pela segunda semana consecutiva. Atrás deles, seguem o já eliminado Lucas Penteado, 24, a influenciadora Viih Tube, 20, e a cantora Pocah, 26.
As mudanças ficaram concentradas nas posições intermediárias, com destaque para Gilberto Nogueira, 29. Após muitas desculpas por "julgar" Juliette e Carla Diaz, 30, ele cresceu nas redes sociais, chegando à sexta posição em popularidade digital.
Gil teve um crescimento de 21% no IPD e saltou três posições, atingindo sua melhor colocação desde o início do programa -antes disso, ele já tinha ficado ficado em 9º lugar. Além dele, Camilla de Lucas, 26, também subiu, indo da 11ª para a 9ª posição.
Publicado semanalmente pelo jornal Folha de S.Paulo, o IPD (Índice de Popularidade Digital) é feito pela consultoria Quaest e avalia o desempenho de personalidades no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Um modelo estatístico posiciona os candidatos em uma escala de popularidade de 0 a 100.
A análise se dá em cinco dimensões, considerando fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).
Mas, se alguns brothers cresceram na última semana, também há aqueles que caíram. Mesmo se desculpando da amiga Juliette, a consultora de marketing Sarah Andrade, 29, amarga nova queda desde que disse "gosta" do presidente Jair Bolsonaro.

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Sarah, que tinha chegado a terceira colocação há algumas semanas, é agora a sétima posição no ranking de popularidade. Outra que caiu foi a atriz Carla Diaz, mesmo depois de ganhar a oportunidade de ver os outros competidores do quarto secreto.
Carla caiu da sétima para a oitava colocação, tendo perdido quase 20% em valência (reações aos seus posts). Já Arthur Picoli, 26, seu namorado, segue na lanterna entre os competidores ainda na casa. Na 18ª posição, ele está à frente apenas de Kerline Cardoso, 28, e Nego Di, 26.
Considerando os indicados ao Paredão desta terça-feira (16), o rapper Projota, 34, deve ser o eliminado da vez, já que tem de longe a maior rejeição, com nota mínima em valência no IPD diante de Thaís e Pocah. No ranking, porém, Thaís Braz, 28, tem a pior colocação do trio, estando na 16ª posição.

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