'Quer aprender a fazer arroz?', Ana Maria Braga tira sarro de paladar infantil de Projota

Projota durante entrevista com Ana Maria Braga Crédito: TV Globo

Ana Maria Braga tirou sarro do paladar infantil de Projota, no Mais Você. Na manhã desta quarta (17), ela recebeu o rapper, que foi eliminado do BBB 21 na noite de terça (16) com 91,89% dos votos.

A apresentadora afirmou que foi inundada por memes sobre o que ela deveria servir de café da manhã para Projota, já que ele ficou conhecido pelo seu paladar infantil. Uma das sugestões era servir lasanha, estrogonofe e queijo, pratos que o brother afirmou não gostar.

"Arroz você come, né? Quer aprender a fazer arroz?", indagou Ana Maria, em tom de brincadeira.

A apresentadora também questionou Projota sobre a intolerância dele à lactose. Ele afirmou que descobriu a restrição alimentar já adulto, mas que desde criança não gostava de queijo. "A minha restrição tem mais a ver com o paladar [...] Sempre comi as coisas mais simples. Então, muita coisa que não conhecia, e quando fui conhecer já não gostei", disse.