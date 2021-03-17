Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

'Quer aprender a fazer arroz?', Ana Maria Braga tira sarro de paladar infantil de Projota

Rapper ficou conhecido por não gostar de lasanha, estrogonofe e queijo

Publicado em 17 de Março de 2021 às 14:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2021 às 14:48
BBB 21: Projota se emociona ao falar da família e da vida daqui pra frente
Projota durante entrevista com Ana Maria Braga Crédito: TV Globo
Ana Maria Braga tirou sarro do paladar infantil de Projota, no Mais Você. Na manhã desta quarta (17), ela recebeu o rapper, que foi eliminado do BBB 21 na noite de terça (16) com 91,89% dos votos.
A apresentadora afirmou que foi inundada por memes sobre o que ela deveria servir de café da manhã para Projota, já que ele ficou conhecido pelo seu paladar infantil. Uma das sugestões era servir lasanha, estrogonofe e queijo, pratos que o brother afirmou não gostar.
"Arroz você come, né? Quer aprender a fazer arroz?", indagou Ana Maria, em tom de brincadeira.
A apresentadora também questionou Projota sobre a intolerância dele à lactose. Ele afirmou que descobriu a restrição alimentar já adulto, mas que desde criança não gostava de queijo. "A minha restrição tem mais a ver com o paladar [...] Sempre comi as coisas mais simples. Então, muita coisa que não conhecia, e quando fui conhecer já não gostei", disse.
Antes, Ana Maria já havia dito que fez uma mesa de café da manhã sob medida para Projota.

Veja Também

'Se eu não viesse, talvez nunca aprenderia com erros que cometi', diz Projota

BBB 21: Projota diz que Carla gosta mais de Arthur e que relação deles não é de amor

"BBB 21": Projota sai, Arthur desaba e Carla o consola: "Sou o próximo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga Famosos Televisão BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados