Fora do "BBB 21", Kerline diz não temer critica por sexualidade

A ex-BBB Kerline Crédito: Globo/João Cotta

A eliminação precoce no Big Brother Brasil 21 , na primeira semana do reality da Globo, não tem sido encarada como um problema pela modelo e influenciadora digital Kerline Cardoso, 28. Do lado de fora da casa, ela aproveita a fama e as novas oportunidades.

Natural de Fortaleza (CE), Cardoso diz que a vida está incrível após o confinamento. "É muito doido entrar como uma pessoa anônima e sair conhecida pelo Brasil. Conheci diversas pessoas maravilhosas, gente que eu já admirava antes e que sabiam quem eu era, foi quase um surto", diz aos risos.

"Tenho recebido muito carinho dos meus seguidores", acrescenta a modelo, que agora mora em São Paulo. Cardoso afirma que tem recebido propostas de trabalho e viu aumentar a demanda de publicidade nas redes sociais. Ela diz que quer expandir os horizontes e se estabilizar profissionalmente.

"Gosto muito de mídia, de televisão e de conversar com o público. Adoraria ser apresentadora. É um objetivo que coloquei entre as minhas metas. Eu também amo moda e gostaria de estar mais inserida nesse meio", diz.

Embora a permanência no BBB 21 tenha sido curta, Kerline Cardoso foi protagonista de um dos principais conflitos da casa. Na primeira festa, ela teve uma discussão com Lucas Penteado após ele dizer que tinha vontade de ficar com ela. Na sequência, Lucas entendeu que ela o havia iludido ao ter falado que gostaria de ficado com ele na brincadeira, mas retrocedeu.

A modelo concorda que chorou bastante na casa (até virou meme) e reconhece que essa situação pode ter desencadeado problemas de parte dos participantes com Penteado, que desistiu do programa. "Não sofri lá dentro. Sofrer é algo muito forte. Mas houve situações que me abalaram e me chatearam. Eu gostaria, sim, de ter aproveitado mais e de ter podido mostrar mais de mim no programa", afirma.

"O que aconteceu na casa ficou lá. Aqui fora as coisas são completamente diferentes. Quero reencontrar todos e comemorar as nossas trajetórias. Não guardo nenhuma mágoa. Inclusive, quero me encontrar com Lucas, conversar e dar um abraço nele", acrescenta a modelo, que quer investir cada vez mais nas redes sociais.

"Quero mostrar que eu sou forte e determinada. Na casa, fiquei muito mexida com certas coisas. Gostaria de ser mais firme, de mostrar mais força nas minhas atitudes. Quero mostrar para as pessoas que não sou uma chorona", diz.

Kerline Cardoso afirma que o único arrependimento no BBB 21 foi não ter "agido com a cabeça em certas situações". "Deixei minhas emoções me levarem, o que me desestabilizou em certos momentos. Tirando isso, eu fui muito fiel a mim. Se pudesse retornar, aproveitaria mais as oportunidades, interagiria mais com as pessoas e seria um pouco mais racional."

Com mais de 50 dias de programa -de um total de 100-, Cardoso afirma que Juliette e Sarah são suas favoritas, mas torce para Gilberto vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão. "Quero a amizade de todos. Lá é tudo muito intenso, não podemos julgar as atitudes de alguém só pelas suas ações na casa. Jamais poderia dizer que não quero a amizade de alguém."

'A FAVOR DO AMOR'

Primeira eliminada do BBB 21, Kerline Cardoso fala abertamente sobre a bissexualidade. De acordo com ela, o que vale é o amor. "Já tive dúvidas em relação à minha sexualidade, mas hoje isso já não é um problema para mim. Não tenho medo de julgamentos, essa sou eu."

A influenciadora condena quem tenha preconceito e diz que ninguém pode ser julgado por causa de sexualidade. Fora da casa, ela levanta a bandeira da diversidade e apoiado a união entre pessoas que se amem. "Quero que gostem de mim pelo que eu sou. E sou apenas uma pessoa a favor do amor", resume.

Apesar de todo o assédio recebido após o programa, com mensagens nas redes sociais e por onde passa, Cardoso afirma que ainda está solteira. "Sou muito apegada à minha família e não crio expectativas em casar ou namorar, independentemente do gênero. Estou vivendo a vida aos poucos. Se acontecer de conhecer alguém, estarei aberta."