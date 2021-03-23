Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia da Covid-19

Martinho da Vila: "Negacionistas estão crescendo, mas temos que resistir"

Durante a pandemia, o músico disse que tem tentado manter a positividade: "Nós estamos num momento em que os negacionistas, os raivosos, os pessimistas estão crescendo muito"

Publicado em 23 de Março de 2021 às 08:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 08:43
O músico Martinho da Vila
O músico Martinho da Vila Crédito: Globo/Zé Paulo Cardeal
Martinho da Vila, 83, falou sobre os mais de 50 anos de carreira durante participação na websérie documental Pelas Quadras do Samba, do canal Papo de Música. O sétimo episódio, comandado pela jornalista Fabiane Pereira, entra no ar no YouTube na terça-feira (23).
O cantor e compositor lembrou da estreia no palco, em 1967, no terceiro Festival de Música Popular Brasileira, ao lado de nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Erasmo Carlos. "O festival era muito forte e importante, todos os artistas gostariam de participar", disse.
Ele contou que, na ocasião, foi um dos 10 autores que defenderam a própria composição. "O Jamelão foi escolhido para defender a minha composição, 'Menina Moça'. Ele era uma grande estrela da época e viajou chegando muito próximo da apresentação", contou.
"Como ele não sabia [a música], tiveram a ideia de eu ir com ele e aí a gente cantou juntos. Aí, virei artista e o contador dançou", brincou, referindo-se à profissão que tinha antes da fama.
Durante a pandemia, o músico disse que tem tentado manter a positividade. "Nós estamos num momento em que os negacionistas, os raivosos, os pessimistas estão crescendo muito, mas a gente tem que resistir, porque cada ação gera uma reação", afirmou. "Uma ação boa gera uma reação boa, então nós temos que ser otimistas. Os otimistas foram os que mudaram o mundo."
O músico lembrou que suas composições sempre trouxeram temas políticos, mesmo que não seja de forma explícita. "A maioria das minhas músicas, dos meus sambas e das coisas que falo estão envolvidas com o fator político", disse.
"Se eu contar simplesmente uma história, já entra política no meio", contou. "Os sambistas, mesmo os mais românticos, trazem ali embutido uma mensagem. É difícil ter um samba alienado."

Veja Também

Andressa Hirle: capixaba "saiu do zero" e virou a dentista dos ex-BBBs

Nego Di pede para filho de Arlindo Cruz superar piada com AVC do pai

"BBB 21": Gil e Juliette elogiam Dilma e Sarah diz que prefere não opinar

Contudo, ele acredita que esses temas devem aparecer de forma natural na obra. "O compositor não pode pensar em fazer um 'samba político'. Ele tem que se preocupar em fazer uma música, uma composição boa que tenha as coisas principais: riqueza melódica e poética, e, a partir desse parâmetro, ele pode falar que tal música pode ser de tema político", avaliou.
Além de Martinho da Vila, já passaram pela websérie nomes como Dudu Nobre e Pretinho da Serrinha. Os próximos convidados são Daniel Gonzaga, Andrezinho e Mauro Diniz. O material também deve virar um podcast no Spotify e também será publicado em formato de e-book a partir de abril.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados