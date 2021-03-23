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Política no jogo

"BBB 21": Gil e Juliette elogiam Dilma e Sarah diz que prefere não opinar

"Chamavam ela de burra, de doida, de analfabeta... Se fizessem isso com outras pessoas, elas iam direto para cima", comparou Juliette ao falar dos comentários de ódio de que a ex-presidente era alvo

Publicado em 23 de Março de 2021 às 08:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 08:36
BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversam na área externa da casa
BBB 21: os brothers Gilberto e Sarah conversam na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Os participantes do BBB 21 (Globo) resolveram falar sobre política nesta segunda-feira (22). No quarto colorido, Gilberto e Juliette lembraram do impeachment de Dilma Rousseff, concluído em 2016, e elogiaram a ex-presidente.
"Quando foi no dia do impeachment, ela foi se defender", disse a advogada. "Minha gente, aquela cena foi surreal. Eu assisti do início ao fim, porque eu fiquei em choque. Ela foi humilhada, escorraçada! Independente do ato dela, a forma como as pessoas falavam o que ela tinha feito... Sério mesmo, eu não sei como ela aguentava, porque eu tinha chorado."
"E ela tinha peito, viu?", afirmou Gil. "Ela não chorava", concordou a paraibana. "Eu chorava ali. Não vou mentir."
"Foi isso o que eu admirava nela", disse o economista. "Ela foi atacada e eu nunca vi ela desrespeitar jornalista, uma pessoa. É atitude como ser humano."
"Chamavam ela de burra, de doida, de analfabeta... Se fizessem isso com outras pessoas, elas iam direto para cima", comparou Juliette. "Ela segurava a onda. Uma hora ou outra ela deslizava, mas ela segurava."
Sarah, que já admitiu que seguia Bolsonaro nas redes sociais e gostar do presidente, preferiu não opinar sobre o assunto. "Não vou falar de política, senão eu vou acabar...", disse.
"Não, amiga, isso é simples. Eu não tô defendendo", defendeu Juliette. Porém, a consultora de marketing não se convenceu. "Não, é porque eu acho muito delicado falar do assunto", afirmou a brasiliense. Os amigos, no entanto, continuaram elogiando Dilma.

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Esse, aliás, não foi o único momento em que a política foi lembrada na casa mais vigiada do Brasil nesta segunda. Em bate-papo com Arthur e Carla Diaz, Pocah revelou que torce pelo impeachment do presidente Bolsonaro (sem partido).
A atriz comentou que as pessoas atraem o que falam, então ambas começaram a dizer coisas que gostariam que acontecessem. "Final, final final, finalista, finalista, finalista, pódio, pódio, pódio" e assim por diante.
Foi quando a funkeira emendou: "Impeachment, impeachment, impeachment!". A brincadeira levou Arthur às gargalhadas. "Adorei! Adorei! Muito bom!", disse ele.

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