Marido de Glória Pires, cantor Orlando Morais é internado com Covid

A atriz Gloria Pires e o marido, o músico Orlando Morais Crédito: Reprodução/Instagram @orlandomorais62

O cantor Orlando Morais, 59, marido da atriz Gloria Pires, 57, usou a redes sociais nesta terça-feira (23) para informar amigos e seguidores que precisou se internar em um hospital de Brasília para se tratar após testar positivo para Covid-19.

"Amigos e amigas estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre", escreveu o cantor no Instagram ao lado de uma foto deitado em uma cama.

As filhas do cantor, Antonia e Ana Morais, postaram mensagens carinhosas para o pai na rede social. "Te amo mais que tudo", escreveu Ana. "Te amo meu paizinho lindo", publicou Antonia.

Vários famosos comentaram a publicação e desejaram melhoras a Orlando. "Melhoras, querido. Se cuide", disse a atriz Narjara Turetta. O ator Wagner Santisteban, ex-namorado da filha do cantor, escreveu: "Vai ficar tudo bem! Melhoras".

No dia 15 de março, Orlando havia publicado nas redes sociais que tinha sido diagnosticado com Covid e que felizmente estava em sua casa em Brasília sendo muito bem tratado.

"Tenham sempre muito cuidado com vocês e com aqueles que vocês amam, porque o vírus existe e a pandemia é muito séria. Que a vacina chegue logo para todos e que isso passe logo. Um grande beijo", escreveu.

No Rio, o ator e humorista Paulo Gustavo, 42, precisou ser intubado após apresentar piora no quadro clínico devido a Covid, na madrugada de segunda-feira (22).

"Ele foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava", disse o marido do ator, o dermatologista Thales Bretas. "Estou calmo, confiante e tenho certeza que será um passo importante para melhora completa do nosso guerreiro".

O médico usou o exemplo do marido para fazer um alerta sobre a pandemia. Ele lembrou que Paulo Gustavo é jovem, saudável, não tem comorbidades e sempre foi cuidadoso. Mesmo assim, está internado e intubado por causa da doença.

FAMOSOS COM COVID

O cantor sertanejo Marlon e os apresentadores César Filho e Geraldo Luís são outros famosos que contraíram o novo coronavírus em 2021 e tiveram de ser hospitalizados para tratar a doença.

Edson, da dupla com Hudson, ficou seis dias internado na UT do Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo, para tratar uma pneumonia decorrente da Covid-19. Ele teve alta no sábado (13) da UTI, mas segue hospitalizado.

O apresentador Geraldo Luís, 49, revelou por meio de suas redes sociais que perdeu parte dos movimentos de uma das pernas após receber diagnóstico positivo para a Covid-19. "Perdi movimentos da perna direita. Agora só fisioterapia. Isso é a Covid", escreveu ele nos Stories de seu Instagram.

O apresentador recebeu alta do hospital em São Paulo no último dia 21. Por lá, ficou internado por 22 dias por complicações da doença. "Viva a vida! Depois de 22 dias internado, eu tive alta ontem à noite. Passei uma travessia como de um rio turbulento que, aos poucos, foi acalmando", disse o apresentador do programa A Noite É Nossa (Record).

O país teve sua semana mais letal na pandemia, com 12.795 mortes de segunda (8) até este domingo (14). O recorde semanal de mortes anterior pertence à semana passada, com 10.482 óbitos.