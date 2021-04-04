'The Voice +': Zé Alexanddre é o vencedor da primeira temporada

Zé Alexanddre é o campeão do 'The Voice +' Crédito: João Miguel Júnior/Globo

O domingo de Páscoa teve um gostinho especial para Zé Alexandrre. Representante do Time Claudia Leitte, ele venceu a primeira edição do "The Voice +", reality musical da Globo voltado para a melhor idade. Catarina Neves, Fran Marins, Dudu França, Sueli Rodrigues, Leila Maria, Geraldo Maia e Vera do Canto e Mello disputavam a final.

Com 39,40% dos votos, o carioca de 63 anos conquistou o público ao cantar "Somebody To Love", de Freddie Mercury, na última rodada do programa contra os representantes dos outros times: Leila Maria (Mumuzinho); Dudu França (Ludmilla), e Catarina Neves (Daniel).

CAMPEÃO! Zé Alexanddre vence a primeira temporada do #TheVoiceMais representando o #TimeClaudia!



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Na primeira rodada, Zé escolheu "Pétala", de Djavan, e ganhou o voto de Claudia na disputa contra Vera do Canto e Mello, que trouxe "Over the Rainbow" para o palco.

A tarde de apresentações ainda contou com Ludmilla, Daniel e Mumuzinho cantando para os espectadores. Zé Alexandrre levou para casa o prêmio de R$250 mil, além de um contrato com a gravadora Universal Music.