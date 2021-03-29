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Reality show

Finalistas de The Voice + emocionam em meio a apresentações repletas de hits

Oito candidatos disputam prêmio de R$ 250 mil e contrato com gravadora

Publicado em 29 de Março de 2021 às 13:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2021 às 13:48
Jurados do The Voice+
Jurados do The Voice+ Crédito: Globo
Aconteceu neste domingo (28) a semifinal do The Voice +, na qual apenas oito candidatos, entre os 16 classificados na fase Top dos Tops, foram para a grande final. Cláudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho tiveram que escolher dois participantes de suas equipes para seguir na disputa.
Abadia Pires homenageou os filhos Alexandre e Fernando Pires ao cantar "Depois do Prazer", do Só Pra Contrariar. Catarina Neves se apresentou ao som de "Travessia", de Milton Nascimento. "Chão de Giz" foi a escolha de Fran Marins, que dedicou a canção à filha, que perdeu num acidente de carro, em 1999. "Papel Machê", de João Bosco, na voz de Henriette Fraissat, encerrou as apresentações do time Daniel, que escolheu Catarina Neves e Fran Martins para permanecerem na competição.
No time de Cláudia Leitte as apresentações foram iniciadas por Claudya, que cantou "Preciso Aprender a Ser Só", sucesso na voz de Elis Regina. Oscar Henriques optou pelo clássico dos Beatles "Twist and Shout", Vera do Canto e Mello escolheu "Memory", canção famosa nas vozes de Celine Dion e Barbra Streisand, que faz parte da trilha do musical "Cats". Zé Alexanddre foi o último a se apresentar com "That's What Friends For", de Rod Stewart. Cláudia levou Vera Canto e Mello e Zé Alexanddre à final.
"Não Vá", de Sandra de Sá, foi a música escolhida por Angela Máximo para defender sua permanência no reality musical. Gilberto Maia optou por "Procissão", de Gilberto Gil, Leila Maria entoou "Georgia On My Mind", de Ray Charles e Renato Castelo cantou "Por Causa de Você", de Tom Jobim. Mumuzinho escolheu para seguir na disputa Leila Maria e Geraldo Maia.

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Ficou a cargo do time de Ludmilla encerrar as apresentações da semifinal. Dudu França cantou "Love Is All", de Malcom Roberts, Marisa Mel soltou à voz com "À Francesa", de Marina Lima, Miracy de Barros escolheu "Devagar Com a Louça", de Elza Soares, e Sueli Rodrigues optou pelo clássico de Jorge Ben Jor, "Mas Que Nada" para encerrar o dia. A funkeira levou Dudu França e Sueli Rodrigues à final.
O vencedor do reality musical, que será disputado no Domingo de Páscoa, dia 4 de abril, ganha R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

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