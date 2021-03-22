Saiba quem são os semifinalistas do reality musical "The Voice+"

Jurados do The Voice+ Crédito: Globo

Aconteceu neste domingo (21) a segunda e última disputa da fase Top dos Tops no The Voice +. Nela, Cláudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho tiveram que escolher mais dois entre quatro candidatos de suas equipes para seguir na competição e disputar a semifinal do reality musical.

Mumuzinho escolheu Geraldo Maia e Renato Castelo para continuarem na atração. Celestina Maria e Tereza Cristina se despedem do programa. Claudia mandou à semifinal Vera do Canto e Mello e Claudya. Ceiça Moreno e Zeni Ramos deram adeus à disputa.

Ludmilla garantiu na semifinal Sueli Rodrigues e Marisa Mel. Lúcia de Maria e Mamá Motta deixaram a atração. E Daniel escolheu Catarina Neves e Henriette Fraissat para a semifinal, deixando de fora Eduardo Milan e Vanderlei Santanna.

Os quatro candidatos se juntam aos classificados da última semana. Fran Marins e Abadia Pires do time de Daniel; Zé Alexanddre e Oscar Henriques foram os escolhidos por Cláudia. Angela Máximo e Leila Maria do time de Mumuzinho e; Dudu França e Miracy de Barros se mantiveram na disputa no time de Ludmilla.

Curiosamente, não há um estilo musical que se sobressaia aos demais no reality musical. O que nota-se é uma pluralidade entre ritmos que faziam muito sucesso nas paradas musicais de quando os candidatos eram adolescentes ou iniciavam a fase adulta.

Segundo levantamento do F5, das 73 músicas com 25 anos ou mais, 60% se encaixam entre as décadas de 1960 e 1970, as mais contempladas na atração.

Para o produtor musical João Marcello Bôscoli o repertório dos candidatos coincide com uma época de produção musical aflorada no país. Sobretudo nos anos 1960 e 1970, a tecnologia e as novas maneiras de produzir música começaram a evoluir. Além disso, havia aula de música nas escolas públicas nessa época.