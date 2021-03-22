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Saiba quem são os semifinalistas do reality musical "The Voice+"

Apenas oito candidatos, entre os 16 classificados, estarão na final

Publicado em 22 de Março de 2021 às 11:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2021 às 11:05
Jurados do The Voice+
Jurados do The Voice+ Crédito: Globo
Aconteceu neste domingo (21) a segunda e última disputa da fase Top dos Tops no The Voice +. Nela, Cláudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho tiveram que escolher mais dois entre quatro candidatos de suas equipes para seguir na competição e disputar a semifinal do reality musical.
Mumuzinho escolheu Geraldo Maia e Renato Castelo para continuarem na atração. Celestina Maria e Tereza Cristina se despedem do programa. Claudia mandou à semifinal Vera do Canto e Mello e Claudya. Ceiça Moreno e Zeni Ramos deram adeus à disputa.
Ludmilla garantiu na semifinal Sueli Rodrigues e Marisa Mel. Lúcia de Maria e Mamá Motta deixaram a atração. E Daniel escolheu Catarina Neves e Henriette Fraissat para a semifinal, deixando de fora Eduardo Milan e Vanderlei Santanna.
Os quatro candidatos se juntam aos classificados da última semana. Fran Marins e Abadia Pires do time de Daniel; Zé Alexanddre e Oscar Henriques foram os escolhidos por Cláudia. Angela Máximo e Leila Maria do time de Mumuzinho e; Dudu França e Miracy de Barros se mantiveram na disputa no time de Ludmilla.
Curiosamente, não há um estilo musical que se sobressaia aos demais no reality musical. O que nota-se é uma pluralidade entre ritmos que faziam muito sucesso nas paradas musicais de quando os candidatos eram adolescentes ou iniciavam a fase adulta.
Segundo levantamento do F5, das 73 músicas com 25 anos ou mais, 60% se encaixam entre as décadas de 1960 e 1970, as mais contempladas na atração.

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Para o produtor musical João Marcello Bôscoli o repertório dos candidatos coincide com uma época de produção musical aflorada no país. Sobretudo nos anos 1960 e 1970, a tecnologia e as novas maneiras de produzir música começaram a evoluir. Além disso, havia aula de música nas escolas públicas nessa época.
Na semifinal, cada técnico terá que escolher apenas duas vozes entre as quatro que classificou na fase Top do Tops. Dessa forma, dos 16 participantes que estão na semifinal, apenas oito vão disputar a final do reality musical.

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