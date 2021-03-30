The Voice EUA terá Ariana Grande no lugar de Nick Jonas como jurada

Ariana Grande é a nova técnica do programa The Voice dos Estados Unidos Crédito: Instagram/arianagrande

Ariana Grande, 27, usou uma rede social para confirmar sua participação como jurada da nova temporada do reality The Voice dos Estados Unidos. Ela vai ocupar a vaga de Nick Jonas, que estreou na 18ª edição do programa musical.

"Surpresa! Estou, além de emocionada, honrada e animada por me juntar a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton na nova temporada do programa The Voice", escreveu a cantora em seu perfil no Instagram ao publicar uma foto sentada na frente da famosa cadeira vermelha giratória.

"Nick Jonas nós sentiremos saudades de você", acrescentou a cantora. Jonas havia entrado no lugar de Gwen Stefani no início de 2020, depois a cantora assumiu a cadeira novamente na 19ª edição. Na atual temporada, em exibição nos Estados Unidos, Nick Jonas retornou como jurado técnico ao lado Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton -único artista que está desde o início do reality.

Assim como The Voice Brasil, a edição norte-americana tem quatro fases de competição: a primeira começa com as audições as cegas, depois as rodadas de batalhas entre os competidores (com direito a repescagem), eliminação individual e, finalmente, as performances ao vivo.