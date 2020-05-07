Triste sem o BBB? Veja 10 reality shows para curtir na quarentena

Realitys The Circle, Mestre do Sabor e Soltos em Floripa Crédito: Montagem/ Divulgação

O BBB20 acabou, deixando muitas pessoas sentindo falta das agitações do reality show que conquistou as noites de confinamento. Para os que adoram ficar de olho nos desdobramentos de programas do tipo, o Divirta-se traz uma lista com 10 atrações que prometem prender os aficionados em competições e polêmicas. Tem amor, culinária, confusão, música e cultura LGBTQ+ nas opções. Basta escolher uma que combine mais com seu estilo e começar a maratona. Fique por dentro:

THE CIRCLE

Um reality em que os participantes habitam apartamentos individuais em que só terão contato com as outras pessoas envolvidas no jogo através de perfis digitais no "circle", plataforma inteligente comandada por voz. Algumas das pessoas encarnam um papel, se mostrando de uma forma completamente diferente do que realmente são. Para ganhar o jogo, é preciso ser o mais popular, além de descobrir quem está mentindo ou não e enfrentar escolhas difíceis. Com seus episódios disponíveis na Netflix, The Circle tem 3 temporadas para serem maratonadas pelos fans do gênero, sendo uma americana, uma francesa e uma brasileira.

MASTERCHEF PROFISSIONAIS

Reunindo profissionais da culinária e os jurados Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, a primeira temporada da competição profissional está sendo reprisada na Band. Os memes dos jurados e a tensão do jogo podem ser uma boa distração para os amantes da cozinha. Os belos pratos apresentados também sugerem uma tentativa de preparar algo gostoso na sua casa. Vale lembrar que a temporada trouxe temas importantes, além da culinária, como o machismo. As exibições acontecem nas terças-feiras, às 22h45.

BRINCANDO COM FOGO

Nesse jogo de amor, o grande desafio é não ter relações sexuais - não vale nem mesmo beijar - durante o confinamento. O prêmio de 100.000 dólares pode custar caro para os participantes que estão solteiros e se evolvendo, mas devem seguir essa regra para conquistar a grana. Com uma temporada disponível na Netflix, o reality conta com 8 episódios de em média 43 minutos, fácil de terminar e ficar pedindo por mais. Nesta semana, a plataforma disponibiliza o episódio com a famosa "lavação de roupa suja".

RUPAUL'S DRAG RACE

A famosa competição de drag queens reúne moda, maquiagem, farpas e muitas risadas. Com 11 temporadas disponíveis na Netflix, o reality está tendo sua 12ª temporada sendo exibida no canal de TV a cabo VH1 e no site do mesmo . Os participantes cativam o público em busca dos 100.000 dólares e da coroa e ainda dividem histórias emocionantes de sua vida. Os desafios abrangem habilidades em costura, teatro, comédia e batalhas de lip sync (a famosa sincronia labial ou playback). O RuPaul's Drag Race também apresenta versões especiais disponíveis na Netflix, como o All Stars, que reúne drags de temporadas que já foram exibidas, e o Untucked, onde os bastidores das apresentações de cada programa são revelados, expondo muita tensão e brigas entre os participantes.

DE FÉRIAS COM O EX

Conhecido pelas confusões geradas na casa e pela clássica cena dos participantes saindo do mar, o programa da MTV traz jovens para um jogo de "pegação" onde os seus ex-parceiros aparecem para causar. Com cenário paradisíaco o reality conta com 5 temporadas e pode ser assistido no canal da emissora, em seu site e no now. Sua sexta temporada estreará no dia 21 de maio, às 22h, então prepare a pipoca para curtir as loucuras da casa.

MESTRE DO SABOR

A competição culinária da TV Globo chega a sua segunda temporada, que passou a ser exibida no dia 30 de abril, às quintas, após a novela das 21h. Com 18 chefs profissionais, de diferentes Estados, o reality tem sete fases, sendo elas: Prato de Entrada, Na Pressão, Duelos, Repescagem, Na Peneira, semifinal e final. Os especialistas Kátia Barbosa, José Avillez e Leo Paixão comandam os times buscando a vitória, que dará R$ 250 mil ao vencedor. Sua primeira temporada está disponível no Globo Play , junto aos episódios já exibidos da segunda. Vale lembrar que a reprise semanal da competição também pode ser conferida no canal pago GNT, às terças-feiras.

THE VOICE KIDS

A disputa musical que emociona os domingos dos telespectadores da TV Globo, com o talento dos pequenos participantes arrasando em shows ao vivo, está suspensa devido à pandemia de coronavírus. Mas nem tudo está perdido. Temporadas anteriores e os episódios que já passaram da nova estão disponíveis no Globo Play

CASAMENTO ÀS CEGAS

Já pensou casar, em 30 dias, com alguém com quem você nunca viu, apenas conversou? Esse é o desafio desse reality. Uma experiência social que mexe com os que adoram um romance e a arte da conquista. Ele se desenvolve em três fases (cabines, lua de mel e convivência), que culminam na ansiedade pelo "sim" ou "não" diante do altar. Disponível na Netflix, o programa conta com uma temporada de 11 episódios.

SOLTOS EM FLORIPA

Bem parecido com o reality "De Férias Com o Ex", o programa produzido e exibido pela Amazon Prime Video junta oito participantes solteiros na cidade de Florianópolis para curtir. Na experiências, rolam brigas, romances e muita diversão. Um diferencial é o bonus "Resenha", onde famosos comentam os episódios. Nesta equipe estão: Pablo Vittar, MC Carol, John Drops, Mariano, Felipe Titto e até a ex-BBB Bianca Andrade. São 16 episódios para assistir.

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