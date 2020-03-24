Love is Blind: casamento às cegas existe? Reality da Netflix vira hit

The Barchelor

No programa, que estreou em 2016, casais famosos enfrentam provas para testar o quanto eles se conhecem e quão bem se dão. Cada semana representa um casal eliminado até que só reste uma dupla, que vence e leva como prêmio o dinheiro acumulado ao longo dos testes que o reality propõe. Com a morte de Gugu Liberato, o reality passará a ser apresentado por Adriane Galisteu em 2020.

Comandado por uma audiência jovem e cheia de vigor, o programa disponível na TV por assinatura surfa na mesma onda de virilidade. A ideia é mostrar cinco homens e cinco mulheres confinados em um local luxuoso e paradisíaco quando, aos poucos, ex namorados dos participantes entram na casa. Não há competição ou disputa, mas o reality pega fogo por conta das pegações, festas e bebedeiras dos confinados.

Assim como o "De Férias Com o Ex", o reality é da MTV Brasil. Exibido até 2018, este reunia dez solteiros e dez solteiras que ficavam em uma casa do Rio de Janeiro. Os confinados passavam por testes com psicólogos que formam casais de acordo com o perfil de cada um, mas sem que os participantes saibam previamente que são os pares ideais. O objetivo era justamente que eles acertassem suas duplas na corrida para levar meio milhão de reais.

O reality, exibido na Warner em 2014, não ajuda os participantes a encontrarem um amor. A ideia é recuperar a autoestima das pessoas que sofreram desilusões amorosas. O programa reunia 13 participantes e era apresentado por Mica Rocha, que estava no começo da carreira.

O programa que voltou a ser exibido no SBT, após sucesso no fim dos anos 1990, apresenta um convidado que tem que achar o seu par ideal entre centenas de participantes. A seleção acaba sendo feita por meio de perguntas aleatórias e, às vezes, de gosto duvidoso. Se as respostas do participante bater com a do convidado, ele segue no jogo até só restar um e o par escolhido é revelado. Depois, nos bastidores, o casal vai testar a química.

O quadro do programa "Hora do Faro", na RecordTV, reúne um grupo de mulheres que vai escolher um dos candidatos, que passam por apresentações até situações de vergonha alheia. Se o "galã" for escolhido por uma das moças, eles conversam e depois dançam uma valsa. No fim, a mulher decide se vai dar namoro ou se fica na amizade.

Quadro extinto do programa Eliana, do SBT, que tinha um formato parecido com o do "Hora do Faro". Nele, um grupo de mulheres analisa candidatos dispostos a pagar micos e fazer cantadas baratas para conquistá-las. Neste programa, a mulher pode trocar o candidato casa encontre outro mais interessante no meio do programa. No fim, se ela sair com um rapaz, ganha um jantar pago pela produção e a possibilidade de um relacionamento.

O quadro teve duas temporadas no "Caldirão do Huck", no início dos anos 2000. A música de introdução, cantada por Supla, já apresentava o que esperar da atração: "Aí, meu camarada, alguma coisa tá errada. Não sei se é comigo ou com essas seis acorrentadas...". Sim! Ao longo das semanas, um homem era acorrentado a seis pretendentes. A cada semana uma era eliminada até só uma ficar acorrentada ao pretendente. A sobrevivente tinha, então, o direito de decidir se queria ficar com ele ou com uma maleta cheia de dinheiro.

O programa que fez sucesso nos anos 1990, no SBT, tinha diversos quadros com o intuito de formar ou reatar casais. Um dos mais esperado era o da valsa. Durante todo o programa, cerca de 10 homens e 10 mulheres ficavam em lados opostos do cenário se observando. No último bloco, os homens chamavam as moças para dançar a valsa e conversar. Em seguida, Silvio Santos questionava se ia rolar o romance ou se ia ficar na amizade.

Outro quadro de amor apresentado no Caldeirão do Huck, no início dos anos 2000. Este contava com 14 participantes que passavam dias dentro de um iate se conhecendo. A dupla com maior entrosamento ganhava um cruzeiro em um navio de luxo, bem longe das câmeras e com toda liberdade.

Depois de Silvio Santos, que comandou o "Em Nome do Amor" e o "Xaveco" por anos, Luciano Huck foi o cara do romance na TV. Outro quadro que tentava formar casais no programa do rapaz era "Namoro às Escuras". Nele, dois desconhecidos ficavam numa cabine escura se conhecendo através do tato. Comidas, bebidas e almofadas davam o tom de romance. Depois, no palco, eles tinham que adivinhar entre os figurantes com qual pessoal passaram o tempo no escuro. Daí, o namoro podia rolar ou não. Confira um dos programas neste link: https://globoplay.globo.com/v/1985535/