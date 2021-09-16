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Reality show

Vaca monta em Nego do Borel, em "A Fazenda": "Qual foi, mano?"

Cantor foi pressionado contra a cerca durante o reality
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2021 às 16:49

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:49

Vaca monta em Nego do Borel, em 'A fazenda', e cantor é pressionado contra cerca
Vaca monta em Nego do Borel, em 'A fazenda', e cantor é pressionado contra cerca Crédito: Reprodução/Playplus
Nego do Borel protagonizou um dos primeiros momentos hilários em "A Fazenda 13". O funkeiro foi surpreendido por uma vaca, que montou nele, enquanto os peões faziam a limpeza e ordenha dos animais.
O cantor ficou pressionado entre a cerca e gritou palavrões por alguns segundos. "Quê isso, o cavalo subiu em cima de mim", disse Nego, ainda atordoado, confundindo o nome dos animais.
"Qual foi, mano? Fica direitinho, cara", brincou o cantor após o animal descer de suas costas. A cena gerou risos por parte dos colegas de confinamento. Veja vídeo.

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