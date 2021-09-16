Vaca monta em Nego do Borel, em "A Fazenda": "Qual foi, mano?"

Vaca monta em Nego do Borel, em 'A fazenda', e cantor é pressionado contra cerca Crédito: Reprodução/Playplus

Nego do Borel protagonizou um dos primeiros momentos hilários em "A Fazenda 13". O funkeiro foi surpreendido por uma vaca, que montou nele, enquanto os peões faziam a limpeza e ordenha dos animais.

O cantor ficou pressionado entre a cerca e gritou palavrões por alguns segundos. "Quê isso, o cavalo subiu em cima de mim", disse Nego, ainda atordoado, confundindo o nome dos animais.