Vaca monta em Nego do Borel, em "A Fazenda": "Qual foi, mano?"

Nego do Borel protagonizou um dos primeiros momentos hilários em "A Fazenda 13". O funkeiro foi surpreendido por uma vaca, que montou nele, enquanto os peões faziam a limpeza e ordenha dos animais.
O cantor ficou pressionado entre a cerca e gritou palavrões por alguns segundos. "Quê isso, o cavalo subiu em cima de mim", disse Nego, ainda atordoado, confundindo o nome dos animais.
"Qual foi, mano? Fica direitinho, cara", brincou o cantor após o animal descer de suas costas. A cena gerou risos por parte dos colegas de confinamento. Veja vídeo.