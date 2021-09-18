Modelo trans capixaba, Sâmella Vinter posa nua mais uma vez: corpão!

Modelo trans capixaba Sâmella Vinter posou nua para a revista masculina "HotX", versão brasileira Crédito: Vida Torres / Glauber Bassi / Ag. Luxxus

Ela é só poder e luxúria! Natural de Colatina, Norte do Espírito Santo, a modelo trans capixaba Sâmella Vinter posou nua pela terceira vez.

"HotX", nas bancas de todo o país a partir de 27 de setembro. A publicação já possui página na Agora, estampa a capa (e o recheio) da primeira edição da versão brasileira da revista, nas bancas de todo o país a partir de 27 de setembro. A publicação já possui página na Internet

Anteriormente, a beldade foi destaque da "Playboy", de Portugal, e da "Sexy", do Brasil, sempre esbanjando sexualidade, beleza e curvas pra lá de perfeitas.

Eleita uma das Misses Bumbum em 2021, Sâmella mostrou ainda mais glamour no novo ensaio sensual. "Nossa ideia foi mostrar o lado luxuoso de uma modelo europeia. Busquei unir o luxo com a desinibição na medida certa", disse, dando um pequeno spoiler do que está por vir.

Abusada (no bom sentido, é claro!), a colatinense posou para as fotos sendo tocada por um homem. O clima deve ser pra lá de quente. "Ainda não podemos revelar as fotos, mas garanto que a ousadia e o luxo prevalecem. Foi algo inusitado, utilizar um modelo como elemento do ensaio", adianta, fazendo questão de manter mistério sobre o ensaio.

Eleita uma das Miss Bumbum em 2021, Sâmella estampou as capas das revistas "Playboy", de Portugal, e "Sexy", no Brasil Crédito: Vida Torres / Glauber Bassi / Ag. Luxxus

Tailândia. Em entrevista concedida ao "Divirta-se", em 2020 , Sâmella afirmou que gastou pouco mais de R$ 100 mil com o procedimento de redesignação sexual, feito na