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Revista "RHotX" Brasil

Modelo trans capixaba, Sâmella Vinter posa nua mais uma vez: corpão!

Uma das Misses Bumbum 2021, beldade já estampou as capas da "Playboy", em Portugal, e da "Sexy", no Brasil

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 08:28

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

18 set 2021 às 08:28
Modelo trans capixaba Sâmella Vinter posou nua para a revista masculina HotX, versão brasileira
Modelo trans capixaba Sâmella Vinter posou nua para a revista masculina "HotX", versão brasileira Crédito: Vida Torres / Glauber Bassi / Ag. Luxxus
Ela é só poder e luxúria! Natural de Colatina, Norte do Espírito Santo, a modelo trans capixaba Sâmella Vinter posou nua pela terceira vez.
Agora, estampa a capa (e o recheio) da primeira edição da versão brasileira da revista "HotX", nas bancas de todo o país a partir de 27 de setembro. A publicação já possui página na Internet.
Anteriormente, a beldade foi destaque da "Playboy", de Portugal, e da "Sexy", do Brasil, sempre esbanjando sexualidade, beleza e curvas pra lá de perfeitas.
Eleita uma das Misses Bumbum em 2021, Sâmella mostrou ainda mais glamour no novo ensaio sensual. "Nossa ideia foi mostrar o lado luxuoso de uma modelo europeia. Busquei unir o luxo com a desinibição na medida certa", disse, dando um pequeno spoiler do que está por vir.
Abusada (no bom sentido, é claro!), a colatinense posou para as fotos sendo tocada por um homem. O clima deve ser pra lá de quente. "Ainda não podemos revelar as fotos, mas garanto que a ousadia e o luxo prevalecem. Foi algo inusitado, utilizar um modelo como elemento do ensaio", adianta, fazendo questão de manter mistério sobre o ensaio.
Eleita uma das Miss Bumbum em 2021, Sâmella já estampou as capas das revistas Playboy, de Portugal, e Sexy, no Brasil
Eleita uma das Miss Bumbum em 2021, Sâmella estampou as capas das revistas "Playboy", de Portugal, e "Sexy", no Brasil Crédito: Vida Torres / Glauber Bassi / Ag. Luxxus
Em entrevista concedida ao "Divirta-se", em 2020, Sâmella afirmou que gastou pouco mais de R$ 100 mil com o procedimento de redesignação sexual, feito na Tailândia
Também no bate-papo, a agora loira comentou sobre seus ensaios sensuais. "Me sinto honrada e privilegiada de representar o Espírito Santo com essas capas, que, para mim, são muito importantes. É muito importante ter nascido em Colatina e ter alcançado isso tudo", complementa, com orgulho, a modelo, que atualmente reside na Europa.

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