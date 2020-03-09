Modelo trans capixaba, Sâmella Vinter posa para a Playboy: 'Honrada'

A modelo trans Sâmella Vinter, é natural de Colatina, no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

Estampar apenas uma capa de revista adulta em pouco mais de três meses é pouco para a modelo trans Sâmella Vinter , de 29 anos. Natural de Colatina, Norte do Espírito Santo , ela posou para a "Sexy" de janeiro e, agora, é capa da " Playboy " Portugal e Brasil de março.

Crédito: Arquivo pessoal

Ela, que já mora na Europa há mais de uma década, atualmente reside em Barcelona, na Espanha, e já teve todos os documentos com o nome trocado. "Vim buscando melhores oportunidades de trabalho, de vida... Uma vida melhor mesmo", fala, em entrevista exclusiva ao Divirta-se.

Sobre a exposição nas revistas, Sâmella comemora: "Acabei de posar para a Sexy, agora Playboy de Portugal e Brasil... Me sinto honrada, privilegiada de representar o Espírito Santo com essas capas, que para mim são muito importantes. É muito importante ter nascido em Colatina e ter alcançado isso tudo".

A modelo trans capixaba Sâmella Vinter é capa da revista Sexy de janeiro de 2020 Crédito: Reprodução

A modelo trans capixaba Sâmella Vinter é capa da revista Playboy de março de 2020 Crédito: Reprodução

Ela trabalha como modelo e teve as fotos da Playboy feitas pelo fotógrafo Glauber Bassi. Ele se inspirou no filme "Beleza Americana" (1999) para dirigir os cliques.

Sempre que vem ao Brasil, a modelo visita a família no Espírito Santo, como fez em novembro do ano passado.

O Réveillon 2020 dela e do namorado, o bailarino profissional espanhol Gabriel Garcia, foi com a família. Ela passou a virada com o pai, Dejair Porchera, a mãe, Ângela Maria Vinter, o irmão gêmeo, Jorge Luiz Vinter, e o irmão caçula, Matheus Vinter, na Capital capixaba . "Toda vez que vou ao Brasil, visito minha família", termina.