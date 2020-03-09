Modelo trans capixaba, Sâmella Vinter posa para a Playboy: 'Honrada'

Estampar apenas uma capa de revista adulta em pouco mais de três meses é pouco para a modelo trans Sâmella Vinter, de 29 anos. Natural de Colatina, Norte do Espírito Santo, ela posou para a "Sexy" de janeiro e, agora, é capa da "Playboy" Portugal e Brasil de março.
Operada há dois anos, a bonita gastou pouco mais de R$ 100 mil com o procedimento de redesignação sexual feito na Tailândia com tecnologia médica de ponta.
Ela, que já mora na Europa há mais de uma década, atualmente reside em Barcelona, na Espanha, e já teve todos os documentos com o nome trocado. "Vim buscando melhores oportunidades de trabalho, de vida... Uma vida melhor mesmo", fala, em entrevista exclusiva ao Divirta-se.
Sobre a exposição nas revistas, Sâmella comemora: "Acabei de posar para a Sexy, agora Playboy de Portugal e Brasil... Me sinto honrada, privilegiada de representar o Espírito Santo com essas capas, que para mim são muito importantes. É muito importante ter nascido em Colatina e ter alcançado isso tudo".
Ela trabalha como modelo e teve as fotos da Playboy feitas pelo fotógrafo Glauber Bassi. Ele se inspirou no filme "Beleza Americana" (1999) para dirigir os cliques.
Sempre que vem ao Brasil, a modelo visita a família no Espírito Santo, como fez em novembro do ano passado.
O Réveillon 2020 dela e do namorado, o bailarino profissional espanhol Gabriel Garcia, foi com a família. Ela passou a virada com o pai, Dejair Porchera, a mãe, Ângela Maria Vinter, o irmão gêmeo, Jorge Luiz Vinter, e o irmão caçula, Matheus Vinter, na Capital capixaba. "Toda vez que vou ao Brasil, visito minha família", termina.