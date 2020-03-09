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Modelo trans capixaba, Sâmella Vinter posa para a Playboy: 'Honrada'

Aos 29 anos, a modelo natural de Colatina, no Espírito Santo, gastou R$ 100 mil na cirurgia de redesignação sexual na Tailândia

Publicado em 09 de Março de 2020 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 16:56
A modelo trans Sâmella Vinter, é natural de Colatina, no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal
Estampar apenas uma capa de revista adulta em pouco mais de três meses é pouco para a modelo trans Sâmella Vinter, de 29 anos. Natural de Colatina, Norte do Espírito Santo, ela posou para a "Sexy" de janeiro e, agora, é capa da "Playboy" Portugal e Brasil de março.
Operada há dois anos, a bonita gastou pouco mais de R$ 100 mil com o procedimento de redesignação sexual feito na Tailândia com tecnologia médica de ponta.
  Crédito: Arquivo pessoal
Ela, que já mora na Europa há mais de uma década, atualmente reside em Barcelona, na Espanha, e já teve todos os documentos com o nome trocado. "Vim buscando melhores oportunidades de trabalho, de vida... Uma vida melhor mesmo", fala, em entrevista exclusiva ao Divirta-se.
Sobre a exposição nas revistas, Sâmella comemora: "Acabei de posar para a Sexy, agora Playboy de Portugal e Brasil... Me sinto honrada, privilegiada de representar o Espírito Santo com essas capas, que para mim são muito importantes. É muito importante ter nascido em Colatina e ter alcançado isso tudo".
A modelo trans capixaba Sâmella Vinter é capa da revista Sexy de janeiro de 2020 Crédito: Reprodução
A modelo trans capixaba Sâmella Vinter é capa da revista Playboy de março de 2020 Crédito: Reprodução
Ela trabalha como modelo e teve as fotos da Playboy feitas pelo fotógrafo Glauber Bassi. Ele se inspirou no filme "Beleza Americana" (1999) para dirigir os cliques.
Sempre que vem ao Brasil, a modelo visita a família no Espírito Santo, como fez em novembro do ano passado.

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O Réveillon 2020 dela e do namorado, o bailarino profissional espanhol Gabriel Garcia, foi com a família. Ela passou a virada com o pai, Dejair Porchera, a mãe, Ângela Maria Vinter, o irmão gêmeo, Jorge Luiz Vinter, e o irmão caçula, Matheus Vinter, na Capital capixaba. "Toda vez que vou ao Brasil, visito minha família", termina.
  Crédito: Arquivo pessoal

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