Geisy Arruda exibe linguinha e marca de biquíni na web: 'Picante'

A modelo posou de top e biquíni de cintura alta, deixou à mostra a maquinha do bronzeado e ainda exibiu a linguinha.

Em poucos minutos, Geisy tinha centenas de milhares de comentários e elogios com os fãs indo à loucura com a cena. "Picante cada dia mais", escreveu um. Outro comentou: "A melhor sempre". Um internauta também disse: "Não há palavras para descrever sua beleza".