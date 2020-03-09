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Fãs deliraram

Geisy Arruda exibe linguinha e marca de biquíni na web: 'Picante'

Modelo aproveitou fim de semana em São Paulo para sensualizar no Instagram com linguinha de fora e marquinha de bronzeado

Publicado em 09 de Março de 2020 às 08:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 08:50
A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Curtindo o fim de semana em São Vicente, no litoral de São Paulo, Geisy Arruda tirou mais um dia para elevar a temperatura da web. No Instagram, a musa decidiu fazer uma pose sexy para compartilhar com os seguidores. 
A modelo posou de top e biquíni de cintura alta, deixou à mostra a maquinha do bronzeado e ainda exibiu a linguinha. 
Em poucos minutos, Geisy tinha centenas de milhares de comentários e elogios com os fãs indo à loucura com a cena. "Picante cada dia mais", escreveu um. Outro comentou: "A melhor sempre". Um internauta também disse: "Não há palavras para descrever sua beleza". 
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