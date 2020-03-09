Zilu Camargo posa com Jennifer Lopez em Miami: 'Momento único'

Zilu Camargo está curtindo uns dias de relax lá pelos lados de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Enquanto prestigiava o lançamento de um novo café gourmet da cidade, da Dior, a ex-esposa de Zezé Di Camargo deu de cara com a atriz Jennifer Lopez e não conteve a emoção.
Logo foi tietar a estrela de "As Golpistas" e, em seguida, postou foto com Jennifer e Beth Susu.
"Hoje tive uma tarde superespecial e muito emocionante aqui no Café Dior. Conheci a estrela Jennifer Lopes e a talentosa Beth Susu. Só posso dizer que foi um momento único e inesquecível", escreveu, no Instagram.