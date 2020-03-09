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Zilu Camargo posa com Jennifer Lopez em Miami: 'Momento único'

Ex-esposa de Zezé Di Camargo tietou a estrela de 'As Golpistas' e postou foto com Jennifer Lopez no Instagram na inauguração do Café Dior, em Miami

Publicado em 09 de Março de 2020 às 09:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 09:42
A socialite Zilu Camargo, a atriz Jennifer Lopez e a artista Beth Susu: inauguração do Café Dior, em Miami Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo está curtindo uns dias de relax lá pelos lados de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Enquanto prestigiava o lançamento de um novo café gourmet da cidade, da Dior, a ex-esposa de Zezé Di Camargo deu de cara com a atriz Jennifer Lopez e não conteve a emoção. 
Logo foi tietar a estrela de "As Golpistas" e, em seguida, postou foto com Jennifer e Beth Susu.

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"Hoje tive uma tarde superespecial e muito emocionante aqui no Café Dior. Conheci a estrela Jennifer Lopes e a talentosa Beth Susu. Só posso dizer que foi um momento único e inesquecível", escreveu, no Instagram. 

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