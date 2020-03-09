Zilu Camargo posa com Jennifer Lopez em Miami: 'Momento único'

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Hoje tive uma tarde super especial e muito emocionante aqui no Cafe Dior! Conheci o querido @coffeewithmassimo, a estrela @jlo e a talentosa @bethsusu!!! Só posso dizer que foi um momento único e inesquecível!!! ??? - #Gratidão #CafeDior #Dior #Inesquecivel #JLo #Miami #BethSusu #ZiluSempreZilu