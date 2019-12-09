Transex capixaba gasta R$ 100 mil para posar na Sexy

Famosa por capas com Sheila Carvalho, Geisy Arruda, Viviane Araújo e Cissa Guimarães, a revista Sexy terá uma capixaba em suas páginas. Depois de muito sonhar, Sâmella Vinter estará na edição de janeiro de 2020.
Mas para ter o sonho realizado, ela fez um acordo com a revista três anos antes do ensaio: realizar uma cirurgia de mudança de sexo. Sim, Sâmella é transexual e a primeira a posar para a "Sexy".
Com o acordo aceito, fiz minha cirurgia em 2017, foi uma transformação e tanto para realizar meu sonho, contou a capixaba, que gastou cerca de R$ 100 mil reais na cirurgia feita na Tailândia.
"Eu nasci para ser mulher, sentia que no meu corpo havia algo a ser retirado", detalha.
Transexual Sâmella Vinter posa para a revista Sexy
Segundo a modelo, a proposta para posar na revista foi um incentivo para que ela tomasse a decisão de realizar a cirurgia. "Minha vida mudou em muitos sentidos, me senti uma mulher segura e realizada", diz ela, que posou para o ensaio com o tema "Musa do Verão".
Ela comentou sobre as expectativas do lançamento. "O ensaio foi lindo e tenho muitas expectativas, o resultado ficou incrível! Acredito que as pessoas terão curiosidade, sim", diz a capixaba, que fez a as fotos em Barcelona.