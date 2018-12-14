Transexual espanhola é uma das favoritas do Miss Universo

Crédito: Reprodução/Instagram @angelaponceofficial

Aos 27 anos, Angela Ponce chama a atenção pela beleza e simpatia por onde passa. Tanto é que foi eleita Miss Espanha neste ano e, agora, disputa o Miss Universo. Ao que parece, a sevilhana já mostra ao que veio: encabeça a lista das favoritas ao título máximo de beleza internacional. Além de tudo isso, a espanhola também carrega uma mensagem de inclusão e tolerância, que são os pilares de seus princípios, como ela mesma já declarou em entrevista pelo mundo.

Crédito: Reprodução/Instagram @angelaponceofficial

Essa é a primeira vez que uma transexual participa do Miss Universo, que já existe há 66 anos. Desde criança, Angela já revelou que se sentia diferente dos outros meninos e, aos 16 anos, decidiu contar para a mãe que se sentia uma mulher, embora a família já percebesse sua transexualidade.

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Em 2015, a moça participou do Miss Mundo Cádiz e venceu o concurso, sendo a primeira trans coroada. À época, não pôde participar do Miss Mundo - que seria algo parecido com o atual Miss Universo. De lá para cá, começou a trabalhar como modelo e sempre dedicou algumas horas do dia para cuidar do shape e da aparência.