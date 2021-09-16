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Meme

Foto de Anitta no MET Gala vira piada até com o Terminal Vila Velha

Imagem virou meme com marcações em locais populares do Brasil

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2021 às 17:28
Anitta e Saweetie vão parar no terminal de Vila Velha em meme de foto tirada no banheiro do Met Gala 2021
Anitta e Saweetie vão parar no terminal de Vila Velha em meme de foto tirada no banheiro do Met Gala 2021 Crédito: Reprodução/Twitter
O MET Gala e a presença de Anitta no evento ainda estão dando o que falar. Após ganhar elogios de seu traje no tapete bege, a carioca virou meme com a foto tirada no banheiro do baile com a rapper Saweetie.
O internauta brasileiro achou o banheiro bem simples para o evento de gala e comecou a fazer o que mais gosta: memes. Assim, Anitta agora aparece marcando presença em diversos espaços populares do país, como rodoviárias e banheiros de shoppings.
Até mesmo o Terminal Vila Velha apareceu como marcação na foto. Veja as postagens fazendo piada da foto.

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