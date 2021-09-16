Foto de Anitta no MET Gala vira piada até com o Terminal Vila Velha

Anitta e Saweetie vão parar no terminal de Vila Velha em meme de foto tirada no banheiro do Met Gala 2021 Crédito: Reprodução/Twitter

O MET Gala e a presença de Anitta no evento ainda estão dando o que falar. Após ganhar elogios de seu traje no tapete bege, a carioca virou meme com a foto tirada no banheiro do baile com a rapper Saweetie.

O internauta brasileiro achou o banheiro bem simples para o evento de gala e comecou a fazer o que mais gosta: memes. Assim, Anitta agora aparece marcando presença em diversos espaços populares do país, como rodoviárias e banheiros de shoppings.

Até mesmo o Terminal Vila Velha apareceu como marcação na foto. Veja as postagens fazendo piada da foto.

anitta e saweetie no teresina shopping ? pic.twitter.com/59jaGEFLTz — oi me chamo jhon (@nitterx) September 15, 2021

Anitta e sua amiga no banheiro da rodo antes das nações pic.twitter.com/samiCCJW7y — Bruninha (@brunabaldoino) September 16, 2021

KKKKKKKKKKKKK EU NÃO TÔ AGUENTANDO pic.twitter.com/CKeykCSyPh — Jefferson Luz (@ojeffersonluz) September 15, 2021