Foto de Anitta no MET Gala vira piada até com o Terminal Vila Velha

O MET Gala e a presença de Anitta no evento ainda estão dando o que falar. Após ganhar elogios de seu traje no tapete bege, a carioca virou meme com a foto tirada no banheiro do baile com a rapper Saweetie.
O internauta brasileiro achou o banheiro bem simples para o evento de gala e comecou a fazer o que mais gosta: memes. Assim, Anitta agora aparece marcando presença em diversos espaços populares do país, como rodoviárias e banheiros de shoppings.
Até mesmo o Terminal Vila Velha apareceu como marcação na foto. Veja as postagens fazendo piada da foto.