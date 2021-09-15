Nicki Minaj diz que não foi ao baile Met Gala por não se vacinar

A rapper Nicki Minaj Crédito: Instagram/@nickiminaj

A cantora Nicki Minaj, 38, revelou em seu Twitter que não compareceu ao baile Met Gala, nesta segunda-feira (13), por não estar vacinada. "Eles querem que eu me vacine para ir ao Met. Se eu me vacinar, não (será) pelo Met", começou.

"Será quando eu sentir que pesquisei o suficiente. Estou trabalhando nisso agora. No meio tempo, meus amores, continuem seguros. Usem a máscara com duas tiras que cubram sua cabeça e rosto. Não aquela larga", completou no tuíte.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Ela também comentou que já foi infectada pelo vírus da Covid-19. "Eu estava me preparando para o VMAs e fui filmar um vídeo e adivinhem quem pegou Covid? Você sabe como é não poder beijar ou abraçar seu filho pequeno por mais de uma semana?", disse sobre seu filho, que irá completar um ano no final de setembro.

"Um bebê que só estava acostumado com sua mãe?", pontuou, completando: "'Vacine-se', Drake acabou de me contar que pegou Covid com a maldita vacina, então se acalmem". Além disso, ela também fez tuítes com conteúdos anti-vacina.

Love u babe. I was prepping for vmas then i shot a video & guess who got COVID? Do u know what it is not to be able to kiss or hold your tiny baby for over a week? A baby who is only used to his mama? “get vaccinated” Drake had just told me he got covid w|THE VACCINE tho so chile https://t.co/wInXoJcHBn — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

A rapper disse que seu primo, que mora em Trinidad & Tobago, "não vai se vacinar porque o seu amigo se imunizou e ficou impotente" devido a testículos inchados. Em respostas, especialistas em saúde alertam que esse não é um dos efeitos colaterais da vacina. "Então apenas reze a respeito e garanta que você está confortável com a sua decisão, não intimidado", escreveu a artista.

O baile anual é feito pela revista Vogue e não aconteceu no ano passado devido à pandemia. O evento aconteceu nos Estados Unidos e chamou a atenção pelos looks dos convidados. Anitta, 28, usou um vestido preto com decote e uma fenda poderosa para sua estreia no Met Gala, maior festa mundial do mundo da moda, realizado anualmente Museu Metropolitano de Arte de Nova York.

O vestido da cantora foi desenhado pelo estilista Peter Dundas e escolhido por Anna Wintour, editora da edição americana da Vogue. Nos pés, ela usa sandálias da marca Alexandre Birman (são duas, uma cravejada em zircônias para o tapete vermelho e outra com tiras de cristais para a festa), produzidas exclusivamente para a ocasião.