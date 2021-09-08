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7 de setembro

'Celebrando o quê?', diz Anitta sobre manifestações a favor de Bolsonaro

Cantora não vê motivos para comemoração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2021 às 11:12

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 11:12

A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A cantora Anitta, 28, publicou vídeos nos stories do Instagram perguntando o que as pessoas estão celebrando para ir às ruas demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta terça-feira (7), feriado da Independência do Brasil.
A cantora afirmou não ver motivos para comemorar o Dia da Independência do Brasil. Ela diz que neste momento o país não tem independência nem liberdade.
Anitta falou que está confusa e questionou o que as pessoas estavam celebrando nas ruas e o que está acontecendo de bom no país.
"O Brasil está bom em qual aspecto? Celebrando o quê? Qual a celebração? O que está rolando de bom para celebrar? Qual o motivo para celebrar nesse momento? Não estou entendendo, estou muito confusa."
Em outro vídeo, ela revelou que sonhou nesta terça que o "fã-clube" do Bolsonaro estava esperando na porta da casa dela para dar um tiro. "No sonho eu saia de casa assim mesmo porque até no sonho eu prefiro tomar um tiro a ficar na mão dessa gente doida."
No Twitter, a cantora criticou ainda o uso da camiseta do Brasil como se fosse de um partido, " E essa estratégia de usar a camisa do Brasil como se fosse do 'partido' desse fã clube do maluco. Agora a gente não pode usar mais roupa do Brasil que já acham que a gente faz parte do grupo dos doido", critica artista.

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