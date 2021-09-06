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Anitta diz que vai ensinar Maiara, da dupla com Maraisa, a viver

Após término com Fernando Zor, sertaneja curte noite ao lado da funkeira em Miami
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 10:09

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 10:09

Anitta e Maiara saem juntas
Anitta e Maiara saem juntas Crédito: Instagram/@anitta
Após o fim do relacionamento com Fernando Zor, Maiara, 33, foi curtir a noite com Anitta, 28, em Miami. Em vídeos postados nas redes sociais de ambas na madrugada deste domingo (5), a cantora carioca diz que vai ensinar a irmã de Maraisa a viver.
"Querida, você está vivendo errado. Vamos sair, vamos dar um rolê", diz Anitta. "Começa aí a anotar as regras da vida que eu vou te ensinar. Regra um: "Ioiô foi feito só para criança brincar, gata. Vai, vai...anota essa", completa a funkeira, em referência ao fato de Maiara e Fernando terem uma relação marcada por idas e vindas.
Anitta acrescentou que a sua próxima briga será com Maiara se ela ler alguma notícia de que a sertaneja voltou a se envolver com o ex. "Se eu ver alguma notícia 'Maiara volta, Maiara termina', brigamos. Não falo mais com ela. Então, é isso, ela vai escolher agora".
A funkeira disse também que já fazia tempo que estava "tentando resolver essa questão". "Agora acabou. E digo mais: estamos soltas em Miami, a jiripoca vai piar com essa daqui [Maiara] ou não me chamo Larissa de Macedo Machado."
"Ano passado chamei ela para ir para a Croácia, e ela não foi. Pra quê? Para ficar 'Maiara termina, Maiara volta'. Perdeu uma senhora viagem, vários bofes, várias coisas aconteceram. Acabou, Brasil, na minha mãe não vai fazer mais essas gracinhas não." Ao lado de Anitta nos vídeos, a cantora sertaneja só dava risada.

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No início do ano, Maiara ficou noiva de Fernando Zor após ter sido pedida em casamento durante uma viagem para Dubai. Neste sábado (4), a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, noticiou o fim do noivado. Os dois não se manifestaram publicamente sobre o assunto.
Maiara está nos Estados Unidos ao lado da irmã Maraisa e de outras duplas sertanejas que participaram do evento Summer Festival.

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