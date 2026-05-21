Operação contra “sextortion” mira cidade do ES; grupo movimentou R$ 4 milhões

Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, está entre as cidades-alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná deflagrada nesta quinta-feira (21). A ação mira uma quadrilha especializada em “sextortion”, golpe em que vítimas são atraídas por meio das redes sociais e depois chantageadas com a ameaça de divulgação de conteúdos íntimos. As informações são do g1 Campos Gerais e Sul.





De acordo com as investigações, o grupo teria movimentado quase R$ 4 milhões com as chantagens. Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão nas cidades de Santa Maria de Jetibá (ES), Jandaia (GO), São Luís (MA), Ielmo Marinho (RN) e João Pessoa (PB).





Segundo a polícia, os criminosos utilizavam fotos de terceiros para criar perfis falsos e abordar as vítimas pelas redes sociais. Inicialmente, estabeleciam vínculos afetivos, chegando a prometer casamento, e, em seguida, solicitavam o envio de fotos íntimas.





Posteriormente, passavam a exigir dinheiro sob o pretexto de despesas e outras justificativas. Quando havia recusa, as vítimas eram ameaçadas com a divulgação do material íntimo.





As investigações apontam que o esquema criminoso teve início em 2024 e já fez ao menos 20 vítimas em diversas cidades. Ainda conforme o g1, o grupo possuía uma divisão estruturada de tarefas. Um núcleo estrangeiro, com atuação operacional, utilizava terminais telefônicos com DDI da Nigéria (+234) e era responsável pela abordagem, sedução e extorsão das vítimas.





Já no Brasil, havia um núcleo voltado à lavagem de dinheiro, composto por operadores financeiros encarregados de ceder contas bancárias para o recebimento, ocultação e dissimulação dos valores obtidos ilegalmente, inclusive por meio da conversão em criptoativos.