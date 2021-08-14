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Anitta ganha estátua de cera no museu Madame Tussauds, em NY; veja vídeo

Cantora compartilhou, nas redes sociais, imagem mostrando desenvolvimento do molde digital de sua escultura

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 11:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 ago 2021 às 11:25
A cantora Anitta dá mais um passo para consagrar sua carreira internacional. A carioca vai ganhar uma estátua de cera no famoso museu Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos. As realistas estátuas eternizam personalidades de todo o mundo e tem outros brasileiros como Pelé, Neymar e Alessandra Ambrósio.
Anitta
Anitta Crédito: @anitta
Vestindo o figurino da Garota do Rio, do seu hit "Girl from Rio", Anitta postou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 13, o vídeo que mostra o processo de desenvolvimento do molde digital, com fotos e medições.
"Estou tão honrada! Mal posso esperar para ter minha estátua de cera no Madame Tussauds de Nova York", escreveu a artista.
A sede do Madame Tussauds fica em Londres, onde abriga a Família Real, os Beatles, o Papa Francisco e outras personalidades. Há filiais do museu de cera pelo mundo e abriga outros brasileiros como o Pelé, em Londres e Nova York, Neymar, em Orlando, e a modelo Alessandra Ambrósio, também em Nova York.

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