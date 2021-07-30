Mateus Carrilho prepara disco e lembra amizade com Anitta: “Pulou em mim”

O cantor Mateus Carrilho Crédito: Ivan Erick Menezes/Reprodução/Instagram @mateuscarrilho

"Em 2017, fui a um show seu, em Vitória, com uma amiga. Tinha um mar de gente. Cantando as músicas, tirando foto, filmando. E essa minha amiga tanto fez, andando para lá e para cá esbarrando em todo mundo, que conseguiu um jeito de entrar no camarim para tirar uma foto com você. Foi a sensação da noite. Ela não falava em outra coisa”. Quando ouviu essa passagem deste repórter, Mateus Carrilho sorriu. E respondeu: “Manda um beijo para ela e fala que, quando eu voltar, vocês voltam no camarim para a gente conversar rapidinho”.

A sensibilidade do cantor com a história de uma fã espelha bem a fase mais madura da carreira de que ele usufrui hoje. Aos 32 anos de idade, o ex-Banda Uó celebra o projeto de seu primeiro CD solo, que deve sair em 2022, e o sucesso que vem conquistando ao longo dos anos na cena musical.

"No início, nessa época que você lembrou, de 2017, me sentia inseguro. Agora eu me entendo melhor, entendo mais o meu papel”, relata.

Durante bate-papo exclusivo com A Gazeta, o músico também enfatiza: "Acho que a gente erra e acerta, mas tudo é aprendizado. O importante é sempre seguir em frente. Claro que estou longe de onde quero chegar, mas o que eu sinto mesmo, de tudo, é orgulho”.

O cantor Mateus Carrilho Crédito: Reprodução/Instagram @mateuscarrilho

Mas os louros colhidos não são para menos. Pouco a pouco, Carrilho foi conquistando seu espaço e diz não ter deixado perder sua essência.

Muitas vezes símbolo sexual de seus trabalhos, até a sensualidade de que ele mesmo lança mão faz parte de sua personalidade artística. E confirma: ”Minha arte sempre teve isso, do sexo, do envolvente, da pouca roupa. É algo natural meu”.

Comprometido afetivamente falando, nenhum título de “cantor gato”, “gostoso” ou “maravilhoso” o incomoda. “Em alguns shows, as pessoas se sentiam no direito de passar a mão em mim de forma inapropriada. Mas, aos poucos, senti que acabou naturalmente. Todo mundo se conscientizou de que aquilo não era legal”, contrapõe.

Na conversa, o artista detalha parte do processo de produção desse novo disco, que ele pretende lançar no ano que vem. E adianta que o trabalho sintetizará tudo o que ele teve de experiência na arte até hoje. “Sou um homem que canta pop, e canta pop no Brasil. É um exercício plural sempre”, conclui.