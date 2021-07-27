Atletas gatos e gatas do Brasil fazem sucesso nas Olimpíadas de Tóquio

Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

Se você não está acompanhando as Olimpíadas de Tóquio pelos jogos, certamente já foi atraído pela beleza da delegação brasileira. Atletas de todas as partes do Brasil que se reuniram no Japão para competir os jogos de 2020 estão fazendo bonito – e não só dentro do campo.

É que nas redes sociais essas beldades têm até milhares de seguidores e já foram provocados até por Anitta, como é o caso do capixaba Vinicius Freitas, do vôlei de praia. A "Girl From Rio" comentou em uma das fotos do bonitão e acabou sendo alertada por fãs de que o jogador já tem namorado.

Mas não é só Vinicius que andou movimentando posts nas redes sociais nos últimos dias. Por isso, A Gazeta fez uma lista com os atletas que são medalha de ouro no quesito beleza! Confira:

VINICIUS FREITAS

Já que começamos falando dele... Avisa que é ele! Vinicius Freitas tem 26 anos e conquista seus milhares de seguidores no Instagram todos os dias com fotos para lá de sensuais. O bonitão é comprometido e namora o médico Rafael Helmer. Vale lembrar que Vinícius não foi a Tóquio competir, mas ajudar no treinamento das duplas Alisson e Álvaro e Bruno Schmitd e Evandro.

GUILHERME BASSETO

Com 24 anos de idade, Guilherme Basseto foi um dos primeiros da delegação brasileira que teve uma foto viralizada nas redes sociais. No Twitter, o representante do Brasil na natação já foi chamado de “gato” incontáveis vezes. As fotos mais curtidas de suas redes acabam sendo as que o nadador posa só de sunga. O jovem não levou medalha nos 100m costas, mas tem chances ainda nos revezamentos 4x100m medley e 4x100m medley misto.

GABI RONCATTO

A nadadora do Rio de Janeiro, de 23 anos, já havia sido destaque nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Gabi Roncatto é formada em Direito e sargento da Marinha. Ela continua brilhando nas piscinas de Tóquio, mas também chama a atenção pela beleza exuberante. A atleta vai disputar medalha no revezamento 4x200m livre feminino, com Larissa Oliveira, Nathalia Almeida e Aline Rodrigues. As eliminatórias acontecem nesta quarta-feira (28).

LUCARELLI

Outro que não está conseguindo desviar os holofotes da aparência física é Lucarelli, jogador de 27 anos de idade. Nas redes sociais, os internautas chamam a atenção para o corpão sarado do rapaz, que, convenhamos, não vai conseguir passar despercebido em lugar nenhum com seu 1,96m de altura. Após vitórias contra a Tunísia e Argentina, o time do Brasil segue nas rodadas preliminares como um dos favoritos. A seleção volta a jogar nesta quarta-feira (28) contra o ROC (Comitê Olímpico Russo).

BRUNA TAKAHASHI

Bruna Takahashi, de 20 anos, é representante brasileira do tênis de mesa nas Olimpíadas de Tóquio. Além de chamar atenção pelas habilidades no jogo (ela disputa sua segunda olimpíada), seus olhos azuis também são alvo dos admiradores, que elogiam a gata pela internet e também exaltam o fato de, tão nova, ser tão boa no que faz. A bela foi eliminada na estreia, mas ainda disputa a prova por equipes no próximo dia 1º de agosto.

LEONARDO DUTRA

O nome de Leonardo Dutra sempre fica entre os mais comentados da internet quando o bonitão de 25 anos de idade entra em campo com seu time de handebol. Na seleção, também é elogiado pelo desempenho, mas internautas não deixam passar o tipão que o jogador faz na internet. A seleção brasileira começou com derrotas nas Olimpíadas de Tóquio, perdendo para França e Noruega. Os atletas voltam às quadras nesta quarta-feira (28) contra a Noruega.

PEPÊ GONÇALVES

Representante do Brasil na canoagem, Pepê Gonçalves tem 28 anos e está focado na conquista de medalhas de ouro. Em entrevistas antes de embarcar para Tóquio ele revelou que treinou tão pesado que nem estava mais beijando na boca e seus seguidores não estão perdoando. “Eu te beijo”, escrevem, brincando com o atleta. As eliminatórias acontecem nesta quarta-feira (28).

JUCIELEN ROMEU

Aos 25 anos de idade, Jucielen Romeu já chama a atenção quando está no ringue. Mas a boxeadora anda dando verdadeiros nocautes em corações fora dos jogos olímpicos também. Na internet, os fãs exaltam os atributos físicos e justificam a “plenitude no olhar” da atleta com o sucesso em campo. Infelizmente, Jucielen já foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela perdeu para a britânica Karris Artingstall, na manhã desta segunda-feira (26), na disputa das oitavas de final da categoria leve (54 a 57 kg).

DANIEL CARGNIN

Daniel Cargnin é gaúcho. Aos 23 anos de idade, o judoca é um dos poucos da lista dos gatos que é comprometido. Sargento da Marinha, o bonitão é namorado da também ginasta Julie Kim. Para completar, Daniel trouxe o primeiro bronze do Brasil em Tóquio.

INGRID OLIVEIRA

A carioca Ingrid Oliveira tem seu lugar no pódio da beleza garantido no que depender dos internautas. A jovem de 25 anos de idade é sempre elogiada por seus saltos ornamentais nas Olimpíadas, mas não é só a habilidade artística que encanta: a beleza da brasileira dá outro peso! Ela namora Yago Bezerra e começa sua saga no Japão no dia 4 de agosto.

LETÍCIA BUFONI

Nome que ficou bastante conhecido nos últimos dias, Letícia Bufoni é a skatista de 28 anos de idade que já teve a imagem atribuída a alguns relacionamentos famosos. No passado, a gata já foi apontada como affair de Neymar, Caio Castro e Felipe Titto, mas atualmente não está em nenhum relacionamento declarado. Número 4 do mundo no skate, Bufoni não se classificou e voltou para casa sem medalhas.

MARCELO CHIERIGHINI

A torcida do nadador Marcelo Chierighini não para de crescer. Aos 30 anos, o atleta está fazendo sucesso dentro das piscinas olímpicas e fora delas, com seu shape em dia. Ele namora a influenciadora Sté Marques. Apesar dos esforços e ir para a final do revezamento 4X100, o jovem não conseguiu uma medalha.

TATIANA WESTON-WEBB