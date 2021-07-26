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De Xuxa a Gil do Vigor

Famosos comemoram medalha de Rayssa Leal, a fadinha do skate

A adolescente de 13 anos de idade conquistou a medalha na categoria street das Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 08:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 08:13
Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, conquistou a prata no skate street em Tóquio
Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, conquistou a prata no skate street em Tóquio Crédito: Vitor Jubini
De Xuxa a Gil do Vigor, a medalha de prata da skatista Rayssa Leal, 13, entusiasmou os famosos na madrugada desta segunda-feira (26). A adolescente conquistou a medalha na categoria street das Olimpíadas de Tóquio-2020.
Xuxa comemorou o feito com uma postagem politizada, como tem feito nos últimos tempos. Ela publicou uma imagem da skatista ainda na infância e falou sobre a importância do resgate da bandeira do Brasil.
"Você resgatou nossa bandeira. Ela não é desse governo negacionista e tantas outras coisas desagradáveis, a bandeira é sua. Parabéns, tia Xuxa é sua fã", disse.
"Você é uma inspiration!", escreveu Gil do Vigor, nas redes sociais. O ex-BBB contou estar orgulhoso e emocionado com a medalha da fadinha.
Também ex-BBB, Camilla de Lucas afirmou que o Brasil está apaixonado pela skatista. Camilla criticou a falta de investimento nos esportes no país e defendeu as oportunidades para as "Rayssas".
Fernanda Paes Leme publicou uma foto em que mostra a emoção com a medalha de prata de Rayssa.
Luciano Huck exaltou a origem e o gênero de Rayssa. "Nossa medalhista, uma maranhense de 13 anos, nos lembrando que lugar de mulher é onde ela quiser", escreveu.

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Natural de Imperatriz (MA), a "fadinha" ganhou projeção nas redes sociais aos 6 anos, com um vídeo em que aparecia acertando manobras vestida com uma fantasia da personagem Sininho.
Fenômeno do esporte na adolescência e participante mais nova do Brasil na história dos Jogos, ela é também a mais jovem medalhista do país.

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