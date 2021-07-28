Influenciadora capixaba e Eduardo Costa assumem namoro: "Ele tem dona"

A influenciadora Mariana Polastreli assumiu que está namorando com Eduardo Costa.
Natural de Alegre, no Espírito Santo, ela já havia confidenciado à Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, que estava conhecendo melhor o sertanejo em entrevista exclusiva no mês passado.
Agora, os dois decidiram escancarar a relação nas redes sociais.
No fim de semana, a bonita apareceu agarradinha com o cantor. “Oi, gente! Beleza? Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana. Esse filtro não deixou a minha boca meio estranha não, amor?”, disse ele, no vídeo.
Em seguida, Mariana completa: "Está lindo. Fala que está lindo, gente! Está lindo, mas tem dona”.
Eduardo, então, assumiu que os dois estão namorando e que estão muito felizes. “Estamos juntos. Que Deus abençoe o fim de semana de vocês, que dê muita saúde, muita paz, muita alegria e muito amor. E que vocês continuem com muita saúde, viu?”, finalizou.