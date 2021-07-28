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É o amor!

Influenciadora capixaba e Eduardo Costa assumem namoro: "Ele tem dona"

Mariana Polastreli apareceu agarradinha com o cantor sertanejo, que confirmou o romance. Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, antecipou com exclusividade que os dois estavam se conhecendo melhor no mês passado

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2021 às 09:01
A influenciadora Mariana Polastreli e o namorado, o cantor Eduardo Costa
A influenciadora Mariana Polastreli e o namorado, o cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora Mariana Polastreli assumiu que está namorando com Eduardo Costa.
Natural de Alegre, no Espírito Santo, ela já havia confidenciado à Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, que estava conhecendo melhor o sertanejo em entrevista exclusiva no mês passado
Agora, os dois decidiram escancarar a relação nas redes sociais. 
No fim de semana, a bonita apareceu agarradinha com o cantor. “Oi, gente! Beleza? Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana. Esse filtro não deixou a minha boca meio estranha não, amor?”, disse ele, no vídeo. 
Em seguida, Mariana completa: "Está lindo. Fala que está lindo, gente! Está lindo, mas tem dona”. 

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Eduardo, então, assumiu que os dois estão namorando e que estão muito felizes. “Estamos juntos. Que Deus abençoe o fim de semana de vocês, que dê muita saúde, muita paz, muita alegria e muito amor. E que vocês continuem com muita saúde, viu?”, finalizou. 

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