Influenciadora capixaba e Eduardo Costa assumem namoro: "Ele tem dona"

A influenciadora Mariana Polastreli e o namorado, o cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Mariana Polastreli assumiu que está namorando com Eduardo Costa.

Agora, os dois decidiram escancarar a relação nas redes sociais.

No fim de semana, a bonita apareceu agarradinha com o cantor. “Oi, gente! Beleza? Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana. Esse filtro não deixou a minha boca meio estranha não, amor?”, disse ele, no vídeo.

Em seguida, Mariana completa: "Está lindo. Fala que está lindo, gente! Está lindo, mas tem dona”.