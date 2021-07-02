Conheça o médico capixaba que é namorado do governador Eduardo Leite

O médico Thalis Bolzan Crédito: Reprodução/Twitter

Os dois se conheceram em outubro do ano passado, mas já vinham flertando pela internet há algum tempo. Em novembro, formalizaram o namoro, que vem sendo mantido de forma superdiscreta desde então.

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Crédito: Reprodução/Instagram

Para se encontrarem, os destinos escolhidos nesse meio tempo quase todos foram em ponte aérea - ou seja, nem no Espírito Santo e nem no Rio Grande do Sul. Apesar de ser capixaba, Thalis quase nunca recebeu Eduardo no Estado, já que o médico, que chegou até a atuar contra a Covid-19 na profissão, mais fica em São Paulo que em qualquer outro lugar.

Na capital paulista, Thalis tem forte ligação com outros médicos, que se formaram com ele e também decidiram morar fora de Vitória para se especializarem. Entre os amigos, ele é elogiado por ser dedicado e atencioso nos relacionamentos e nas amizades. No Instagram, o governador do Rio Grande do Sul segue algumas dessas amigas de Thalis que convivem com ele em São Paulo.

No Twitter, a repercussão do namoro que veio à tona foi bastante positiva. "Eduardo Leite revelou que tem namorado, meus amigos gays vão ficar de luto", brincou um internauta. Outro declarou: "O Eduardo Leite contando do namorado pediatra cheio de orgulho, que bacana". Uma seguidora também escreveu: "Queria que alguém falasse de mim igual o Eduardo Leite fala do namorado".

O médico Thalis Bolzan Crédito: Reprodução/Twitter