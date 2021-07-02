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Pedro Permuy

Conheça o médico capixaba que é namorado do governador Eduardo Leite

Thalis Bolzan conheceu o governador do Rio Grande do Sul no fim de 2020 e mantém namoro superdiscreto com o político desde então. Entre os amigos, ele é elogiado por ser atencioso e dedicado às amizades e relacionamentos

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 09:52

Públicado em 

02 jul 2021 às 09:52
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O médico Thalis Bolzan
O médico Thalis Bolzan Crédito: Reprodução/Twitter
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), assumiu na madrugada desta sexta-feira (2) que é homossexual, em entrevista a Pedro Bial no Conversa com Bial, na Globo. A coluna, que não é boba nem nada, já sabia que o namorado do chefe do Executivo gaúcho era Thalis Bolzan, formado em faculdade particular de Medicina, em Vitória, e morador de São Paulo desde que decidiu se especializar em endocrinologia pediátrica na USP. 
Os dois se conheceram em outubro do ano passado, mas já vinham flertando pela internet há algum tempo. Em novembro, formalizaram o namoro, que vem sendo mantido de forma superdiscreta desde então.
Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Crédito: Reprodução/Instagram
Para se encontrarem, os destinos escolhidos nesse meio tempo quase todos foram em ponte aérea - ou seja, nem no Espírito Santo e nem no Rio Grande do Sul. Apesar de ser capixaba, Thalis quase nunca recebeu Eduardo no Estado, já que o médico, que chegou até a atuar contra a Covid-19 na profissão, mais fica em São Paulo que em qualquer outro lugar. 
Na capital paulista, Thalis tem forte ligação com outros médicos, que se formaram com ele e também decidiram morar fora de Vitória para se especializarem. Entre os amigos, ele é elogiado por ser dedicado e atencioso nos relacionamentos e nas amizades. No Instagram, o governador do Rio Grande do Sul segue algumas dessas amigas de Thalis que convivem com ele em São Paulo. 
No Twitter, a repercussão do namoro que veio à tona foi bastante positiva. "Eduardo Leite revelou que tem namorado, meus amigos gays vão ficar de luto", brincou um internauta. Outro declarou: "O Eduardo Leite contando do namorado pediatra cheio de orgulho, que bacana". Uma seguidora também escreveu: "Queria que alguém falasse de mim igual o Eduardo Leite fala do namorado". 
O médico Thalis Bolzan
O médico Thalis Bolzan Crédito: Reprodução/Twitter
A coluna tenta contato com Thalis desde o início da manhã desta sexta (2). 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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