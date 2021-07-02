Governador do RS assume ser gay e diz que namora médico do Espírito Santo

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu ser gay em entrevista a Pedro Bial Crédito: Reprodução/Twitter

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), falou sobre homossexualidade e se declarou gay, pela primeira vez publicamente, no programa Conversa com Bial, da TV Globo, que irá ao ar na madrugada desta sexta-feira (2).

"Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto [Barack] Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso", disse Leite, 36.

"Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser", explicou o político na entrevista ao apresentador Pedro Bial.

Ele afirmou, porém, que atualmente "nesse Brasil com pouca integridade a gente precisa debater o que se é". Ainda na entrevista, Leite afirmou que namora um médico do Espírito Santo.

"Tô namorando há 9 meses. Não é do Rio Grande do Sul, é um médico do Espírito Santo. Tenho enorme admiração e amor por ele. Trabalhou em hospital de campanha. Algumas pessoas falam sobre alguma coragem que eu possa ter sobre assumir isso publicamente. Eu acho que há alguma, mas coragem tem mesmo quem vai pra um hospital de campanha. Pra trabalhar na linha de frente da pandemia. Gente que tá fazendo tanto pra superar esse quadro de pandemia. Tem tantos outros exemplos de coragem que a minha fica pequenininha. E aí a minha homenagem a todos os profissionais de saúde a partir do meu namorado, que também é médico", disse.

Leite é um dos cotados pelo PSDB para disputar a Presidência da República nas eleições de 2022. O partido deverá realizar prévias no mesmo de novembro.

A disputa interna contará ainda com o governador de São Paulo, João Doria, com o senador Tasso Jeireissati, e com o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

O governador gaúcho admite que pode retirar seu nome se houver algum candidato capaz de unificar a chamada terceira via e mostrar competitividade. Nos bastidores, tucanos apostam que ele e Tasso poderão se unir.

Após as divulgação das declações de Leite, Doria afirmou em uma rede social: "Admiração e respeito ao meu amigo @EduardoLeite_".

A conta oficial do PSDB no Twitter também elogiou o governador gaúcho. "Parabéns pela coragem, @EduardoLeite_."

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) escreveu: "Parabenizo o gov. @EduardoLeite_ pela bravura! Sei a dor que é a prisão do armário, sobretudo num ambiente conservador como a Política, e cada um deve descobrir seu momento certo para esse gesto. Seja feliz e siga seu ótimo trabalho: a vida será mais leve!".

A ex-candidata à Presidência pelo PSOL Luciana Genro, também gaúcha, afirmou: "Quero parabenizar o governador @EduardoLeite_ pela atitude corajosa de falar sobre sua orientação sexual. Atitude necessária para ajudar LGBTs que lutam pelo fim da discriminação".