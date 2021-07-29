Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

"O nosso é laranja de corrupção", diz Tico Santa Cruz ao lançar álbum

Em entrevista, vocal do Detonautas fala sobre política e novo disco dos roqueiros, que conta com críticas ao governo e homenagens ao rock de protesto

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:34

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

29 jul 2021 às 11:34
Grupo Detonautas está lançando seu novo disco,
Grupo Detonautas está lançando seu novo disco, "Álbum Amarelo" Crédito: Detonautas/Divulgação
"Kit Gay", "Político de Estimação", "Mala Cheia" e "Micheque". Os tópicos em questão, pelo menos por enquanto, não são temas debatidos em um grupo de discussão anti-bolsonarista no WhatsApp, mas sim faixas do novo (e extremamente politizado) disco do Detonautas, grupo de rock cujo líder, Tico Santa Cruz, é um dos maiores contestadores do Governo Federal nas redes sociais. 
"Álbum Laranja", o trabalho em questão (disponível nas plataformas digitas), consegue, com seu sugestivo título, fazer um panorama crítico sobre o atual caldeirão político que se tornou o Brasil, pronto para explodir, diga-se de passagem. 
Faixas como "Carta ao Futuro" (a melhor do projeto), "Kit Gay", "Roqueiro Reaça" e "Racismo é Burrice" (que conta com participação de Gabriel o Pensador), por exemplo, ressaltam temas que abordam assuntos espinhosos, como o racismo, a homofobia e a falta de perspectiva sobre o futuro da nação. Tudo, claro, analisado sob a ótica conservadora do atual mandatário do país.
"Nosso trabalho sempre foi pautado sobre assuntos que fazem as pessoas analisarem a realidade do Brasil. O título, por exemplo, é uma alusão a LPs clássicos da história do rock, como o álbum branco dos Beatles ou o álbum preto do Metallica. O nosso é laranja de corrupção", dispara Tico Santa Cruz, logo na primeira resposta, em entrevista ao "Divirta-se" para falar do lançamento. 
"Carta ao Futuro" é um exemplo de contestação política, ao prever uma "nova era apocalíptica", com Brasília pegando fogo, desmandos do Governo Federal e a população padecendo por falta de assistência.
O trecho "Lá fora os homens seguem se matando/ Uns por dinheiro, outros por um pedaço de pão/ Afinidades entre a cruz que mata em nome de Deus/ E a espada que estraçalha o amor na mão dos irmãos", soa como uma "facada no abdômen", mesmo sendo uma dolorosa poesia. 
"Essa foi uma das melhores músicas que escrevi", pontua Santa Cruz, sempre muito centrado e afiado (no bom sentido) durante o bate-papo. "Tudo o que descrevemos nela está acontecendo. Vemos um Brasil de zumbis. A única descrição da música que ainda não aconteceu, praticamente, é a queda de Bolsonaro, mas, com a CPI das vacinas rolando em Brasilia e todos os crimes sendo revelados, minha esperança de impeachment aumentou", avalia. 
"Nesse álbum, apostamos no sarcasmo de maneira inédita. Há, cada vez mais, a música de protesto, considerada a essência do rock. Misturando protesto e crítica, acabamos nos comunicando de forma direta com toda a categoria de público. Prestamos homenagens, também. 'Kit Gay', por exemplo, lembra muito os Mamonas Assassinas, mas sempre sob a perspectiva da ironia", avalia Santa Cruz.
Por falar em "Kit Gay", a composição causou polêmica na época de seu lançamento, em novembro do ano passado ("Álbum Laranja" traz uma compilação de singles da banda desde o início da pandemia). Em um clipe controverso, Tico Santa Cruz aparece nu, cobrindo apenas as partes íntimas com uma meia
Nu, "sem a mão no bolso" (relembrando o clássico "Pelado", do Ultraje a Rigor), com o direito a usar uma cabeça de boi.

ELEIÇÃO 

É impossível conversar com Tico Santa Cruz sem abordar as eleições presidenciais de 2022. "Acho que Bolsonaro não aguenta até o ano que vem. Ele está derretendo, seja nas pesquisas (que estão sendo feitas mais cedo esse ano) ou mesmo no apoio do Centrão do Congresso Nacional. A agenda de Paulo Guedes (atual Ministro da Economia) não é mais interessante para os neoliberais, que sempre apoiaram o presidente". 
Tico Santa Cruz:
Tico Santa Cruz: "os artistas precisam se posicionar politicamente" Crédito: Reprodução/ Instagram @ticostacruz
Mas, suponhamos que Jair Bolsonaro (sem partido) dispute a reeleição. "Então, temos que criar uma frente para tirá-lo do poder. Para isso, é essencial que o artista se manifeste também. Muitos têm medo de se posicionar, de perder seguidores e patrocínios. Estamos vivendo um momento de crise, de desmonte do país. O silêncio dos artistas em termos políticos só faz aumentar essa crise. Lutamos pela sobrevivência!", dispara, sem medo de causar polêmica. 
"É essencial que o artista se manifeste. Muitos têm medo de se posicionar, de perder seguidores e patrocínios. Estamos lutando pela sobrevivência! "
Tico Santa Cruz - cantor e vocalista da banda Detonautas
Chamado frequentemente de esquerdista nas redes sociais, Tico Santa Cruz não faz questão de se defender, mas sim expor o seu pensamento crítico, como um bom sociólogo que é, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu negócio, decididamente, é o debate.
"Cara, sou progressista por natureza. O antipetismo destruiu o país. Precisamos ser racionais e debater as melhores propostas para o futuro. Tirando Bolsonaro do poder, e tenho esperança que ele não irá para o segundo turno das eleições, vamos debater qual a melhor escolha. Acho que Lula (PT) foi o melhor presidente que esse país já teve, em questões de ganhos sociais. Livrou muita gente fome. Hoje, porém, me identifico com a proposta de governo de Ciro Gomes (PDT), mas quero dialogar com várias frentes".
Recentemente, Tico ganhou a mídia ao dizer ter a sexualidade fluida, que é quando a pessoa trafega pela homossexualidade e pela heterossexualidade, sem ter uma única orientação. Questionado, o cantor e compositor revelou tratar-se de fake news.
Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas
Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas Crédito: Reprodução/ Instagram @ticostacruz
"Alguns bolsonaristas afirmaram isso nas redes sociais. Inicialmente, entendi que ter a sexualidade fluida era ser uma pessoa livre de preconceitos. Não tenho preconceito algum. Mas algumas pessoas da comunidade LGBTQIAP+ me explicaram do que se tratava, então entendi o real significado", explica.
"Sou hetero, casado há 20 anos com a mesma mulher e não preciso me esconder. Se sentisse atração por uma mulher trans, por exemplo, encararia numa boa", complementa, com sua conhecida coragem de se expor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Jair Bolsonaro Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados